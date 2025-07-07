قرار جديد بشأن سائق توك توك تعدى على طفلة بالبحيرة

قرر قضائى المعارضات بمحكمة الدلنجات الجزئية، تجديد حبس سائق توك توك 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الاعتداء على طفلة 5 سنوات، أثناء قيامه بتوصيلها إلى منزلها بإحدى القرى التابعة لمركز الدلنجات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بورود بلاغا من ربة منزل مقيمة بإحدى القرى التابعة لذات المركز، تفيد أنه أثناء قيام م.ج، سائق توك توك، 47 عاما، بتوصيل ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات، من الدرس إلى منزلها، قام بالتحرش بها، مشيرة إلى ابنتها قامت بإبلاغها بما حدث من السائق عقب عودتها.

وعلى الفور قام ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة الدلنجات، تم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

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