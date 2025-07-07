الإثنين 07 يوليو 2025
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محافظات

تعرف علي أرقام الإسعاف البديلة في الدقهلية بعد تعطل الخط الساخن

محافظو الدقهلية،
محافظو الدقهلية، فيتو

أعلنت محافظة الدقهلية عن تخصيص أرقام للاتصال عليها لطلب الإسعاف، وذلك لتعطل رقم خدمة الإسعاف(123) بشكل مؤقت، وسنوافيكم بكل جديد فور عودة الرقم للخدمة مرة أخرى.

في حال وقوع حادث أو مكروه أرقام الإسعاف بالدقهلية 

حيث تهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين أنه في حال وقوع حادث أو مكروه لا قدر الله عليهم الاتصال بالأرقام التالية لطلب الإسعاف:
0502354277

0502354283

0502354290

0502344856

تعطل مؤقت الخط الساخن بالاسعاف 

نظرا لتعطل رقم خدمة الإسعاف(123) بشكل مؤقت وسنوافيكم بكل جديد فور عودة الرقم للخدمة مرة أخرى.
 

 

وا ضحت محافظة الدقهلية بأنه في حالة عدم تجميع الرقم الأرضي من الهاتف المحمول يرجى الاتصال باستخدام رقم أرضي.

 

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