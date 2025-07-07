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محافظات

تفعيل الانتشار الحر للسيارات وخطوط طوارئ بعد تعطل خدمة الإسعاف بالمنيا

حريق هائل داخل سنترال
حريق هائل داخل سنترال رمسيس الرئيسي بشارع الجمهورية

أعلنت محافظة المنيا، منذ قليل اليوم الاثنين، عن تفعيل الانتشار الحر للسيارات بالطرق السريعة والميادين على المستوى، وذلك بعد سقوط خدمة التواصل 123 على مستوى المحافظات إثر اندلع حريق هائل داخل سنتر رمسيس في القاهرة.

المنيا تعلن تفعيل الانتشار الحر للسيارات بالطرق وخطوط طوارئ للتواصل بعد تعطل خدمة 123


وأكدت المحافظة في بيان رسمي نشر عبر الحساب الرسمي لديوان عام محافظة المنيا، عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" أنه يمكن التواصل في حالات الطواريء عبر الأرقام التالية:


01022432246
01000845259
01033119459
01015789675
او من خلال الرقم الارضي

0862330053
0862372512.

حريق هائل داخل سنترال رمسيس الرئيسي بشارع الجمهورية


واندلع  حريق هائل داخل سنترال رمسيس الرئيسي بشارع الجمهورية، في نطاق حي الأزبكية بوسط القاهرة، ما أسفر عن تأثيرات مباشرة على خدمات الإنترنت والمحمول في مناطق عدة بالقاهرة والجيزة، وسط تحرك عاجل من قوات الحماية المدنية

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