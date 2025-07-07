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بسبب حريق سنترال رمسيس، تخصيص أرقام بديلة للرعايات الحرجة والحضانات والطوارئ بالغربية

صحة الغربية تخصص
"صحة الغربية" تخصص أرقامًا بديلة بعد تعطل الخط الساخن 137

أعلن الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، عن تخصيص أرقام بديلة لاستقبال البلاغات الخاصة بالمشروع القومي للرعايات الحرجة والحضانات والطوارئ، وذلك بعد تعطل الرقم (137) متأثرة بالحريق الذي نشب بمركز التليفونات الرئيسي بسنترال رمسيس.

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وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية أن الحادث تسبب في توقف الخط الساخن المخصص لتلقي البلاغات والاستغاثات الصحية العاجلة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق الفوري لتوفير أرقام طوارئ بديلة تابعة للمديرية لضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين دون انقطاع.

وتم تخصيص الرقمين التاليين لاستقبال البلاغات على مدار الساعة:
📞 0403334260
📞 0403413404

وأكد وكيل صحة الغربية أن فرق الطوارئ بالمديرية في حالة استعداد كامل للتعامل مع أي حالات طبية طارئة، مشددًا على أهمية سرعة الإبلاغ عبر الأرقام الجديدة لحين عودة الخدمة إلى الخط الساخن 137.

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