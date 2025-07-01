الثلاثاء 01 يوليو 2025
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محافظات

تشميع 169 محلا ومقهى للاجئين أفارقة بدون ترخيص بأسوان (صور)

غلق اوكار يديرها
غلق اوكار يديرها افارقة بأسوان

تستكمل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة لغلق وتشميع المحال والمقاهى والكافيهات المخالفة على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لتحقيق المواجهة الحازمة للأوكار الغير مرخصة التى يديرها أفراد من جنسيات إفريقية، وبما يساهم فى بسط الأمن والأمان وتحقيق الإستقرار المجتمعى بمختلف أنحاء المحافظة.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة  نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بمواصلة الحملات المكبرة التى إستهدفت غلق وتشميع 70 محل ومقهى وكافيه مخالف وغير ملتزم بنطاق قروى وادى خريت   مع تحرير المحاضر وذلك بواسطة اللجنة المشتركة من إدارة التموين ورخص المحلات والإشغالات بالوحدة المحلية.

 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بغلق وتشميع 52 محل ومقهى شارع السوق ومناطق الشيخ هارون والسيل بنطاق حى غرب وشرق.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بغلق وتشميع 13 مخالفة بمنطقة السوق، والشوارع الملحقة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بفصل التيار الكهربائى عن 10 محال مخالف لعدم إلتزام أصحابها بمواعيد الغلق المحددة ضمن خطة ترشيد إستهلاك الكهرباء.

وفى نفس الوقت قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بغلق وتشميع 24 مقهى وكافتيريا بشارع 23 يوليو، والشوارع الجانبية بوسط المدينة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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​ أسوان أفارقة أوكار اجرامية ترخيص غلق مقهي

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