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خارج الحدود

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يلتقي ويتكوف قبل اجتماعه مع ترامب اليوم

نتنياهو،فيتو
نتنياهو،فيتو

أفادت شبكة" إن بي سي" عن مسؤول إسرائيلي، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو  من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قبل اجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم.

ووصل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إلى واشنطن، في إطار زيارة دبلوماسية من المتوقع أن يلتقي خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية تقدم المحادثات بشأن صفقة الرهائن.

ويعقد اليوم اجتماع تحضيري للقمة مع ترامب، بحضور المبعوث ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو ومن ثم عشاء مع الرئيس ترامب.

أما الثلاثاء: لقاء مع نائب الرئيس جي. د. فانس وكبار مسؤولي الكونجرس.

ويوم الأربعاء: لقاء في البنتاجون مع وزير الدفاع بيت هيجست ومن ثم حفل استقبال لرؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، وقادة الإنجيليين، وكبار مسؤولي الإدارة، ومساعدي نتنياهو تحت عنوان "العلاقة العميقة والقوية بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وتختتم الزيارة يوم الخميس بمغادرة نتنياهو إلى إسرائيل مساءً.

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