مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يلتقي ويتكوف قبل اجتماعه مع ترامب اليوم

أفادت شبكة" إن بي سي" عن مسؤول إسرائيلي، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قبل اجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم.

ووصل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إلى واشنطن، في إطار زيارة دبلوماسية من المتوقع أن يلتقي خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية تقدم المحادثات بشأن صفقة الرهائن.

ويعقد اليوم اجتماع تحضيري للقمة مع ترامب، بحضور المبعوث ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو ومن ثم عشاء مع الرئيس ترامب.

أما الثلاثاء: لقاء مع نائب الرئيس جي. د. فانس وكبار مسؤولي الكونجرس.

ويوم الأربعاء: لقاء في البنتاجون مع وزير الدفاع بيت هيجست ومن ثم حفل استقبال لرؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، وقادة الإنجيليين، وكبار مسؤولي الإدارة، ومساعدي نتنياهو تحت عنوان "العلاقة العميقة والقوية بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وتختتم الزيارة يوم الخميس بمغادرة نتنياهو إلى إسرائيل مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.