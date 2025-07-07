الإثنين 07 يوليو 2025
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أخبار مصر

السكة الحديد تكشف حقيقة اندلاع حريق بأحد القطارات الروسية

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
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أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر  بيانًا رسميا بشأن الفيديو الذي تم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي المغرضة  عن اندلاع  حريق بأحد القطارات الروسية الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية.

حيث تؤكد الهيئة أن هذا الفيديو قديم وهذه الأخبار عارية تماما من الصحة ولايوجد أي حريق بأحد القطارات على مستوى الجمهورية والحركة منتظمة بكافة خطوط الشبكة.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين بعدم  الانسياق  وراء هذه الشائعات والأخبار المغلوطة التي تهدف إلى اثارة البلبلة لدى الرأي العام والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية من وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر.

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