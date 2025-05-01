الخميس 01 مايو 2025
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أخبار مصر

طرق الدفع والحصول على تذاكر القطارات المختلفة

قطار
قطار

 أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وطرق الدفع من خلال عدد من الطرق المختلفة، وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر، حيث يمكن لجمهور الركاب الحصول على تذاكر السفر من خلال:

1-  شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة
2-  الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة 
3- الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول   Egyptian National Railways ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية  Play store & App store.

4- وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني  المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر، وهي:-  ( فوري - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول )

5- حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أى تليفون أرضى لمدة 15 يوما وحتى قبل قيام القطار بساعة.

6- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتبا على مستوى الجمهورية.

7 ماكينات الحجز الذاتى [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.

 

كما تتيح الهيئة عدة طرق لدفع قيمة  تذاكر القطارات من خلال:

1) الدفع النقدي على جميع شبابيك ومكاتب الحجز التابعة للهيئة، ومتاح أيضا الدفع الإلكتروني ببطاقات الدفع الإلكترونية (Visa & Master ) على شبابيك التذاكر الخاصة بالهيئة فى المحطات الرئيسية.
2) الدفع على الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول عن طريق ببطاقات الدفع الإلكترونية (Visa & Master) 
3) الدفع لوكلاء البيع المشار إليهم سواء نقديا أو الكترونيا ببطاقات الدفع الإلكترونية (Visa & Master) للتجار التابعين لوكلاء البيع المتعاقدين مع الهيئة.

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا وهو ما أحدث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة.

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