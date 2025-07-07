دولة الاحتلال تعتزم نقل 600 ألف من سكان غزة إلى جنوب رفح الفلسطينية

أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم، عن خطة لنقل مئات الآلاف من سكان قطاع غزة إلى منطقة جديدة جنوب رفح الفلسطينية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمهيد لتغيير ديموجرافي قسري.

600 ألف فلسطيني من المواصي إلى "منطقة جديدة"

وقال وزير دفاع الاحتلال:"نخطط لتركيز سكان قطاع غزة في منطقة جديدة داخل رفح الفلسطينية، ونبدأ المرحلة الأولى بنقل نحو 600 ألف فلسطيني من منطقة المواصي".



فرض طوق جغرافي على الفلسطينيين

وأضاف: "سندخل الفلسطينيين إلى المنطقة الجديدة، ولن نسمح لهم بمغادرتها"، ما يعني فرض طوق جغرافي محكم على السكان، وتحويل المنطقة إلى جيب مغلق ومعزول.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية تنفيذ خطة أمنية موسعة، تهدف إلى إعادة تنظيم التواجد المدني في القطاع وفق "محددات أمنية إسرائيلية".

تضارب داخل الحكومة بين "القضاء على حماس" واستعادة الأسرى

في تصريحات سابقة، كشف وزير دفاع الاحتلال عن صراع داخلي في الأولويات بين القضاء على حركة حماس واستعادة الأسرى الإسرائيليين، مؤكدًا:"هناك تعارض حاليًا بين هدف هزيمة حماس وهدف استعادة الأسرى"، في إشارة إلى عدم إمكانية المضي في الحسم العسكري دون الإضرار بالمفاوضات الجارية حول الأسرى.

وتابع: "لذلك قررنا التوجه نحو مسار الصفقة كخيار مؤقت لإعادة المحتجزين، مع الاحتفاظ بحقنا في استئناف العمليات لاحقًا".

يأتي هذا فيما كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير موسّع تفاصيل صادمة حول تورّط شركة بوسطن للاستشارات “BCG”، إحدى أكبر شركات الاستشارات العالمية، في مشروع سري يحمل طابعًا إنسانيًا ظاهريًا، لكنه يهدف فعليًا إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة، في إطار مخطط مدعوم من أطراف إسرائيلية وأمريكية.

الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة تكشف أن شركة BCG أعدّت، في الفترة بين أكتوبر 2024 ومايو 2025، نماذج مالية مفصلة لما سُمّي بخطة "الثقة الكبرى"، والتي كان من المفترض تنفيذها تحت اسم "أورورا" (Aurora).

وتتضمن الخطة تصورًا لإعادة إعمار غزة بعد الحرب، مقابل نقل نحو نصف مليون فلسطيني إلى خارج القطاع، ضمن ما أُطلق عليه "التهجير الطوعي"، مع تقديم حزم مالية بقيمة 9 آلاف دولار لكل شخص تشمل سكنًا وغذاءً وإيجارًا مدعومًا لعدة سنوات.

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