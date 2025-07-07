النيابة تطلب تحريات المباحث في اتهام سيدة لطبيبة بإجراء عملية إجهاض وهمية لها

تجري نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام طبيبة شهيرة بالنصب على سيدة، بعد إيهامها بإجراء إجهاض مبكر لها، ثم فوجئت بوجود الجنين ميت في بطنها، بعد مرور 45 يوما.



وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مقدمة البلاغ والطبيبة لسماع أقوالهم، للتأكد من صحة الواقعة.



سيدة تتهم طبيبة شهيرة بإجراء إجهاض وهمي لها بأكتوبر

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة أكتوبر أول بتقديم بلاغ من سيدة وزوجها تضررا فيه من طبيبة شهيرة بميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

وتبين اتهام السيدة وزوجها للطبيبة بالنصب، حيث تعرضت السيدة في شهر مايو الماضي لآلام شديدة كونها حاملا، فتوجهت للطبيبة التي أخبرتها بحاجتها لجراحة لإجهاض الجنين وتنظيف للرحم، وبالفعل خضعت السيدة للجراحة في مستشفى شهير.

وأضاف البلاغ أنه بعد مرور 45 يوما على الجراحة عادت آلام مبرحة للسيدة، فتوجهت لطبيب آخر، وكانت المفاجأة بوجود جنين ميت في بطنها، واكتشفت أن الطبيبة الأولى أوهمتها بإجراء الجراحة بعد تخديرها ، ما دفعها لاتهامها بالنصب، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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