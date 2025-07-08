تعرف على مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي وفق القانون الجديد

قانون التعليم الجديد، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم وتحقيق جودة تعليمية تتماشى مع المعايير العالمية، أصدرت وزارة التربية والتعليم القانون الجديد للتعليم قبل الجامعي، والذي يتضمن تعديلات جوهرية في هيكلة المراحل الدراسية ومدة الدراسة بكل مرحلة.

ويأتي هذا التعديل في إطار خطة الدولة الشاملة لإصلاح التعليم، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

تعديلات قانون التعليم

ووفق المادة (4) من قانون التعليم تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي:

اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي" أو البكالوريا.

كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.

وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.

قانون التعليم المقدم من الحكومة

قانون التعليم، ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

استحداث نظام البكالوريا في تعديل قانون التعليم

ويتضمن تعديل قانون التعليم، استحداث نظام البكالوريا، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا وتأكيد أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.



الإبقاء على نظام الثانوية العامة

كما تتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.



نسبة أعمال السنة في تعديل قانون التعليم

نصت التعديلات على الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب، والتأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.

نظاما الثانوية العامة والبكالوريا

كما يراعي تعديل قانون التعليم، أعداد الطلاب بالجامعات، المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

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