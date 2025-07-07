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حوادث

إخلاء مبنى سنترال رمسيس من الموظفين والنيران تحاصر بعضهم داخل الغرف (صور)

إخلاء مبنى سنترال
إخلاء مبنى سنترال رمسيس من الموظفين

أخلى الأمن الإدارى، مبنى سنترال رمسيس من الموظفين مع تصاعد ألسنة اللهب داخل المبنى، فيما حوصر بعض الموظفين داخل المبنى وسط محاولات القفز من شبابيك المكاتب.

تحويلات مرورية بوسط البلد بعد نشوب حريق فى سنترال رمسيس

 

تقوم إدارة المرور بالقاهرة، منذ قليل، بإجراء تحويلة مرورية فى شوارع وسط البلد بعد نشوب حريق داخل سنترال رمسيس لتيسير مرور سيارات الإطفاء أعمال السيطرة ومكافحة حريق داخل سنترال رمسيس.

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فيما ارتفع عدد السيارات المشاركة فى عملية مكافحة الحريق 6 سيارات إطفاء ووسلم هيدروليكى.

وفرضت قوات الشرطة سياجا أمنيا فى محيط المبنى لحين أعمال السيطرة، فيما تواجد رجال المرور لمنع التكدس وسحب الكثافات المرورية.

شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة، مساء اليوم، حالة من الذعر بين المواطنين، إثر تصاعد أدخنة كثيفة في سماء العاصمة نتيجة اندلاع حريق داخل سنترال رمسيس.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المبنى من المتواجدين حفاظًا على سلامتهم.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا يفيد باندلاع النيران داخل السنترال، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الموقف.

وتواصل فرق الإطفاء عمليات التبريد داخل المبنى، بينما تجري الجهات المعنية التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.

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