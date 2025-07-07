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ثقافة وفنون

تامر حسني يضع اللمسات الأخيرة على أحدث ألبوماته لينا معاد

تامر حسني، فيتو
تامر حسني، فيتو

يستعد المطرب تامر حسني ، لطرح أحدث ألبوماته الغنائية والتي تأتي بعنوان لينا معاد على منصات الموسيقي وموقع يوتيوب وذلك يوم 10 يوليو الجاري. 

ويتواجد تامر حسني بالوقت الحالي في الاستديو الخاص به مع فريق عمل الألبوم ومنهم جلال فهمي، لمتابعة اللمسات الأخيرة على أغاني ألبومه الجديد تمهيدا لطرحه. 

 

موعد طرح ألبوم تامر حسني لينا معاد

وكان الفنان تامر حسني أعلن موعد طرح ألبومه الجديد، حيث كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشورًا قال فيه: “افتحولي عينكم كده واستعدوا جدًا، استجابة لطلبكم إن شاء الله سيتم إصدار ألبوم “لينا معاد” بشكل كامل، يوم ١٠ شهر ٧ القادم، أوامر يا حبايب قلبي”.

قصة فيلم ريستارت 

وكان حسني طرح في موسم عيد الأضحى السينمائي، فيلم “ريستارت”، الذي مازال يعرض حاليًا بالسينمات ويحقق إيرادات جيدة.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

أبطال فيلم ريستارت 

"ريستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

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