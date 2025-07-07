الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اقتراب بدء المفاوضات بين حماس والوفد الإسرائيلي في الدوحة

علم قطر،فيتو
علم قطر،فيتو

أعلنت مصادر قطرية لوسائل إعلام، اليوم الإثنين، أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين حماس والوفد الإسرائيلي ستبدأ بعد قليل في الدوحة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أفادت بأن الوفد المفاوض بشأن هدنة غزة يغادر إلى الدوح.

ومن المقرر أن تعقد في الدوحة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل ترمي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة.

وبحسب ما أفاد مسؤول فلسطيني مطلع على سير المباحثات، فإن "الوسطاء أبلغوا حماس ببدء جولة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في الدوحة الأحد".

وأشار الى أن وفد الحركة المفاوض برئاسة خليل الحية، والطواقم الفنية "يتواجدون حاليا في الدوحة وجاهزون لمفاوضات جدية".

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أن وفدا إسرائيليا غادر، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة المحادثات، بشأن صفقة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراحِ المحتجزين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل البث الإسرائيلية العاصمة القطرية الدوحة بنيامين نتنياهو هيئة البث الاسرائيلية

مواد متعلقة

من بدر بانون إلى أكرم توفيق.. أندية الدوحة تواصل استهداف لاعبي القلعة الحمراء.. وثنائي جديد على رادار نادي الريان.. وهذه أبرز صفقات بين الأهلي والأندية القطرية

هيئة البث الإسرائيلية: الوفد المفاوض بشأن هدنة غزة يغادر إلى الدوحة

إسرائيل ترسل وفدا إلى الدوحة غدا للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار بغزة

الأكثر قراءة

بعد سرقة مها الصغير للوحتها، الفنانة الدنماركية توجه رسالة للمصريين وتكشف إجراءاتها ضد الإعلامية

أحمد عمر هاشم: الهجرة مدرسة خالدة في الفهم والتخطيط والعمل والبناء

التفاصيل الكاملة لنظام البكالوريا في تعديل قانون التعليم

بيان عاجل من السكك الحديدية عن خروج عربة بقطار القاهرة - الإسكندرية عن مسارها بالمنوفية

ليكيب الفرنسية: الأهلي يبدأ محادثات رسمية لضم ليونيل ميسي

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

وسام أبو علي يوجه صدمة جديدة للأهلي

قانون الإيجار القديم بين تصديق الرئيس أو الرفض، آخر مستجدات الأزمة

خدمات

المزيد

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

مزايا حساب المرتبات في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

لو ليزا رفعت قضية.. عقوبات تنتظرها مها الصغير بسبب لوحة الفنانة الدنماركية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمود الهواري: القيم الدينية والأخلاقية الضمان الحقيقي لبناء المجتمعات

أحمد عمر هاشم: الهجرة مدرسة خالدة في الفهم والتخطيط والعمل والبناء

ما حكم إقامة حفلات التخرج؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads