الليمون بـ 20 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار استقرارًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم الأحد

تراوح سعر الطماطم بين جنيهين إلى 4.5 جنيه للكيلو.

بين جنيهين إلى 4.5 جنيه للكيلو. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

بين 5 جنيهات إلى 9 جنيهات. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 جنيهات إلى 12.5 جنيه.

سعر كيلو البصل

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات.

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر فاصوليا من 14 إلى 20 جنيها.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 1.75 جنيه إلى 3.75 جنيه.

تراوح سعر باذنجان رومي من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 7 جنيهات.

أسعار الخضار

سعر الخيار

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 11 جنيها. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 11 جنيها. تراوح سعر البامية من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الخضار

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا. تراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 50 جنيهًا.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 15 جنيهًا.

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