وزير البترول يتفقد سفينتي استقبال الغاز الطبيعي بالعين السخنة

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سفينتي التغييز "هوج جاليون" و"إنرجوس إسكيمو" بميناء سوميد البترولي بمنطقة العين السخنة، حيث ترسو السفينتان على أرصفة الميناء، لإستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال، وتحويلها إلى الحالة الغازية وضخها في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، للمساهمة في تلبية قطاعات الاستهلاك المختلفة بالسوق المحلي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة.

وخلال جولته، وجه المهندس كريم بدوي الشكر والتقدير لفرق العمل بالسفينتين من شركات قطاع البترول، مشيدًا بجهودهم، وروح العمل التكاملي التي يؤدون بها في هذه المنظومة الحيوية.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس أسامة السمنودي نائب رئيس شركة إيجاس للعمليات والشبكات، والمهندس محمد عبدالحافظ رئيس شركة سوميد والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس وائل لطفي رئيس شركة انبي واللواء حسام نبيل رئيس الإدارة المركزية لأمن قطاع البترول.

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