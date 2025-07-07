الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول يتفقد سفينتي استقبال الغاز الطبيعي بالعين السخنة

البترول،فيتو
البترول،فيتو

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية،  سفينتي التغييز  "هوج جاليون" و"إنرجوس إسكيمو" بميناء سوميد البترولي بمنطقة العين السخنة، حيث ترسو السفينتان على أرصفة الميناء، لإستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال، وتحويلها إلى الحالة الغازية وضخها في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، للمساهمة في تلبية قطاعات الاستهلاك المختلفة بالسوق المحلي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة.

وخلال جولته، وجه المهندس كريم بدوي الشكر والتقدير لفرق العمل بالسفينتين من شركات قطاع البترول، مشيدًا بجهودهم، وروح العمل التكاملي التي يؤدون بها في هذه المنظومة الحيوية.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس أسامة السمنودي نائب رئيس شركة إيجاس للعمليات والشبكات، والمهندس محمد عبدالحافظ رئيس شركة سوميد والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس وائل لطفي رئيس شركة انبي واللواء حسام نبيل رئيس الإدارة المركزية لأمن قطاع البترول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية الشبكة القومية للغاز الطبيعي القابضة للغازات الطبيعية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية المكتب الفني هوج جاليون رئيس شركة انبي رئيس شركة سوميد شركة بتروجت منطقة العين السخنة

الأكثر قراءة

الحماية المدنية تكافح حريق سنترال رمسيس وتنقذ المحتجزين (فيديو وصور)

حريق بسنترال رمسيس وتصاعد الأدخنة في سماء وسط القاهرة

إخلاء مبنى سنترال رمسيس من الموظفين والنيران تحاصر بعضهم داخل الغرف (صور)

الحماية المدنية تدفع بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع حريق سنترال رمسيس (فيديو وصور)

غلق شارع رمسيس بوسط القاهرة بسبب حريق سنترال رمسيس

مفاجأة، يانيك فيريرا يصدم جون إدوارد بسبب صفقة شيكو بانزا

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إبراهيم يحطم الأصنام ويؤكد: بل فعله كبيرهم هذا

الصورة الأولى للاعب المنتخب السابق إبراهيم سعيد عقب إخلاء سبيله

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عودة الـ8 سنوات.. أبرز تعديلات الحكومة على قانون الرياضة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إبراهيم يحطم الأصنام ويؤكد: بل فعله كبيرهم هذا

عالم أزهري عن الشماتة في موت الفنانين: اعتداء على اختصاص إلهي ولا يجوز (فيديو)

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية