مجلس النواب يمنح وزير البترول حق التعاقد مع الشركات الكبرى لاستغلال خام الذهب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الأثنين الموافق 7/7/2025، برئاسة الأستاذ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون بشأن الترخيص.

لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية للتعدين ش.م.م (SAE Mining Cenetral Centamin) لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكرى بالصحراء الشرقية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين وتنمية الموارد الطبيعية.

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها أن الاتفاقية تراعي أحكام الدستور والقانون، وتحقق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمر، وتلتزم بالمعايير البيئية والفنية في عمليات البحث والاستغلال.

تطوير قطاع التعدين

وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء إستراتيجية تطوير قطاع التعدين والتي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير نموذج اتفاقية الاستغلال وتحقق للدولة أقصى عائد اقتصادي من خلال تطبيق نظام المشاركة المجانية والإتاوات والضرائب والتي سوف تؤثر بشكل ايجابى على الاقتصاد القومى للبلاد عن طريق ضخ الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية المباشرة FDI في هذا المجال مما ينعكس أثره بصورة إيجابية بصورة مباشرة وغير مباشرة علي تطوير قطاع التعدين والكوادر البشرية العاملة وكذلك على الاقتصاد القومي للبلاد من خلال تشغيل العمالة والدفع بعجلة الاقتصاد عبر تدفق الاستثمارات الاجنبية لتلك الشركات لتنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها وفقًا لبنود وشروط الاتفاقية وما يترتب علي ذلك من ضخ استثمارات لمساعدة تلك الشركات على تنفيذ التزاماتها، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا للجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى أحد روافد الدخل القومي، وزيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي وذلك بجذب الاستثمارات وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية علي المستثمرين الجادين وتوفير فرص عمل متعددة للعمالة المصرية وتنفيذ منظومة القيمة المضافة والاستغلال الأمثل كافة الخامات التعدينية والثروات الطبيعية فى التصنيع بما يتناسب مع إمكانات مصر الجيولوجية،وذلك لوضع مصر علي خريطة التعدين العالمي بمشاركة القطاع الخاص، من أجل توطين هذه الصناعات فى مصر، ورؤية مصر 2030.

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