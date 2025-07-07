طلب ترشح واحد لانتخابات مجلس الشيوخ على مدار اليوم الإثنين بالقليوبية

أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ على مدار، اليوم الإثنين، بمحكمة بنها الابتدائية، برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر رئيس الاستئناف، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، والمستشار شفيق سعيد أبو النجا رئيس الاستئناف مساعد رئيس المحكمة غلق باب الترشح اليوم الثالث على التوالي وتقدم مرشح واحد هو سعد محمد طه مستقل من قليوب.

وكشفت لجنة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ بـ القليوبية، تلقي طلب واحد للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على مدار اليوم الأثنين وأنه بلغ إجمالي عدد ما تقدم للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 منذ فتح باب الترشح منذ السبت الماضي وحتي اليوم الاثنين، 9 مرشحين تقدموا للترشح والذين استوفوا الأوراق المطلوبة والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهم

1- سيد حجازي مرشح حزب مستقبل وطن، والذي يخوض الانتخابات لاستكمال مسيرته كنائب للدورة الثانية على التوالي.

2- هشام حسيني مرشح حزب مستقبل وطن من قليوب

3- عماد بركات مرشح حزب مستقبل وطن ويعمل صحفيا بالأهرام.

4- محمد أبو زيد مرشح حزب حماة وطن من مدينة القناطر الخيرية

5- فتحي دسوقي مرشح حزب الجبهة الوطنية وأمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية.

6- رامي فريد مرشح حزب مصر أكتوبر

7- عماد محرم - مستقل - العمار مركز طوخ - مفتش آثار بالقليوبية

8- محمد مسعد عليمي - حزب النور - بنها

9- سعد محمد طه مستقل من قليوب

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