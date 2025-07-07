الرئيس الإيراني يعلن نجاته من محاولة الاحتلال اغتياله ويحذر من حرب جديدة

اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر بمحاولة اغتياله، في تصعيد خطير ينذر بتوترات أوسع في المنطقة، مؤكدًا أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي تهديدات تمس أمنها القومي.

اتهام مباشر لإسرائيل باغتيال الرئيس الإيراني



الرئيس بزشكيان قال إن "الأدلة تشير إلى ضلوع أجهزة إسرائيلية بمحاولة اغتيالي"، مشيرًا إلى أن هذه المحاولة "لن تمر دون رد".

انفتاح على الحوار النووي



وفي لهجة متزنة، أعلن الرئيس استعداد إيران لإجراء محادثات جديدة بشأن التحقق من برنامجها النووي، مؤكدًا: "نحن منفتحون على الحوار إذا كان مبنيًا على احترام السيادة وعدم التهديد".

تحذير الرئيس الإيراني من حرب جديدة



وحذر بزشكيان من أن "أي حرب جديدة في الشرق الأوسط لن تصب في مصلحة أحد، وخصوصًا الولايات المتحدة"، مضيفًا أن استمرار التوترات "سيزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأختتم:"نحن لا نسعى للحرب، لكننا لن نتردد في الدفاع عن أنفسنا"، داعيًا القوى الدولية إلى "لعب دور أكثر توازنًا في منع التصعيد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.