الإثنين 07 يوليو 2025
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خارج الحدود

الرئيس الإيراني يعلن نجاته من محاولة الاحتلال اغتياله ويحذر من حرب جديدة

الرئيس الإيراني،
الرئيس الإيراني، فيتو

اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر بمحاولة اغتياله، في تصعيد خطير ينذر بتوترات أوسع في المنطقة، مؤكدًا أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي تهديدات تمس أمنها القومي.

 

اتهام مباشر لإسرائيل باغتيال الرئيس الإيراني


الرئيس بزشكيان قال إن "الأدلة تشير إلى ضلوع أجهزة إسرائيلية بمحاولة اغتيالي"، مشيرًا إلى أن هذه المحاولة "لن تمر دون رد".

 

انفتاح على الحوار النووي
 

وفي لهجة متزنة، أعلن الرئيس استعداد إيران لإجراء محادثات جديدة بشأن التحقق من برنامجها النووي، مؤكدًا: "نحن منفتحون على الحوار إذا كان مبنيًا على احترام السيادة وعدم التهديد".

 

تحذير الرئيس الإيراني من حرب جديدة


وحذر بزشكيان من أن "أي حرب جديدة في الشرق الأوسط لن تصب في مصلحة أحد، وخصوصًا الولايات المتحدة"، مضيفًا أن استمرار التوترات "سيزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأختتم:"نحن لا نسعى للحرب، لكننا لن نتردد في الدفاع عن أنفسنا"، داعيًا القوى الدولية إلى "لعب دور أكثر توازنًا في منع التصعيد".

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