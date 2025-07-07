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رياضة

بعد ياسين مرعي، لاعبون ارتدوا قميص الزمالك ثم انتقلوا للأهلي

ياسين مرعي
ياسين مرعي

يستعد النادي الأهلي لإعلان صفقة ضم ياسين مرعي مدافع فاركو ولاعب الزمالك السابق، وذلك بعد الحصول على توقيعه لمدة خمسة مواسم، حيث ينهي الأهلي في الوقت الحالي إجراءات قيد اللاعب بشكل رسمي تمهيدًا لإعلان الصفقة. 

بانضمام ياسين مرعي إلى النادي الأهلي، يواصل المارد الأحمر تقليده في ضم لاعبين سبق لهم ارتداء قميص الزمالك، الغريم التقليدي.

ويعد مرعي أحدث المنضمين إلى هذه القائمة، بعدما نشأ في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، قبل أن يرحل إلى فاركو في عام 2021، ومنه إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

لاعبون لعبوا للزمالك ثم انتقلوا للأهلي 

وبذلك، ينضم المدافع الشاب إلى قائمة اللاعبين الذين سبق لهم الدفاع عن ألوان الزمالك قبل ارتداء القميص الأحمر، ومن أبرزهم: رضا عبد العال، مجدي طلبة، نادر السيد، إسلام الشاطر، طارق السعيد، محمد صديق، المعتز بالله إينو، هاني العجيزي، صبري رحيل، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، ياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، إمام عاشور وأشرف بن شرقي وأحمد رضا وأحمد السيد زيزو.

 

رحيل المغربي أشرف داري إلى الريان القطري

كما رحب مسئولو النادي الأهلي برحيل المغربي أشرف داري، إلى الريان القطري حال تحقيق مطالب الأهلي المالية في الحصول على ما يقرب من 2 مليون دولار للموافقة بيع اللاعب، حيث قال المصدر: إن النادى ينتظر خطوات رسمية من جانب الريان لبحث صفقة داري التي تبقى بعيدة عن صفقة وسام أبو على المطلوب أيضا في الريان.

ووفقا لموقع "أفريكا فوت" فإن الريان القطري دخل في مفاوضات جادة مع المغربي أشرف داري، لضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

والجدير بالذكر أن أشرف داري ليس اللاعب الأول الذي يدخل الريان في مفاوضات معه من النادي الأهلي، حيث يتفاوض الفريق القطري مع وسام أبو علي مهاجم الأحمر للحصول على خدماته أيضا. 

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