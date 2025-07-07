الأمن يكشف فيديو سير سيارة عكس الاتجاه بالطريق الدولى الزراعى

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالسير عكس الاتجاه بالطريق الدولى الزراعى بين طنطا وكفر الشيخ.. وضبط مرتكب الواقعة.



تابعت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ربع نقل بالسير عكس الاتجاه بالطريق الدولى الزراعى بين طنطا وكفر الشيخ، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.



وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية، وعلل قيامه بذلك لاختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

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