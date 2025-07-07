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رياضة

معلومات عن الأنجولي شيكو بانزا مهاجم الزمالك المنتظر (فيديو)

شيكو بانزا
شيكو بانزا

اقترب نادي الزمالك من حسم صفقة التعاقد مع الجناح الدولي الأنجولي شيكو بانزا، لاعب إستريلا أمادورا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا لانطلاق الموسم الكروي 2025-2026.

 

من هو شيكو بانزا مهاجم الزمالك المنتظر؟

الاسم الكامل للاعب هو فرانسيسكو جونزالفيش ساكالومبو، ويبلغ من العمر 26 عامًا، حيث ولد في 17 ديسمبر 1998. يشغل بانزا مركز الجناح الأيسر، مع قدرته على اللعب كجناح أيمن أو مهاجم ثاني، ويعرف بسرعته الكبيرة ومهاراته الفنية، يبلغ طوله 1.82 متر ويفضل اللعب بالقدم اليمنى.

تبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 800 ألف يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت (مايو 2025).

 

مشوار شيكو بانزا الاحترافي

بدأ بانزا مسيرته في الدوري الأنجولي مع نادي ريال سامبيلا، قبل أن يشد الرحال إلى البرتغال، حيث لعب لفريقي مارتييمو B وليكسويش B، ثم انتقل لاحقا إلى الدوري القبرصي، الذي شهد تألقه اللافت مع فريقي نيا سلاميس وأنورثوسيس.

في يناير 2025، انتقل إلى نادي إستريلا أمادورا الذي ينافس في الدوري البرتغالي الممتاز، ووقع عقدا يمتد حتى صيف 2028، ورغم انضمامه للفريق في منتصف الموسم لفت الأنظار بقدراته البدنية والمهارية وكان أحد المساهمين في بقاء الفريق ضمن أندية الدرجة الأولى.

أرقام شيكو بانزا مع إستريلا

خاض بانزا 13 مباراة في الدوري البرتغالي منذ انضمامه، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، لكنه ساهم في أداء جماعي ساعد فريقه على إنهاء الموسم في المركز الخامس عشر، وضمان البقاء في الدوري الممتاز.

 شيكو بانزا على المستوى الدولي

يمتلك بانزا خبرة دولية جيدة، إذ بدأ مشواره مع المنتخب الأنجولي الأول عام 2018، وشارك في عدد من المباريات الرسمية، وكان ضمن قائمة المنتخب خلال تصفيات كأس العالم 2026 في فترة التوقف الدولي الأخيرة بشهر مارس 2025.

صفقة منتظرة للزمالك

ووفقا لمصادر داخل نادي الزمالك، فقد أنهى جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، الاتفاق مع اللاعب تمهيدا لانضمامه الرسمي في الأيام القليلة المقبلة.

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