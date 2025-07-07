الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمرو ناصر يقترب من الزمالك.. والاتفاق مع فاركو على التفاصيل المادية

عمرو ناصر، فيتو
عمرو ناصر، فيتو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن عمرو ناصر، مهاجم فريق فاركو، وقع رسميًا على عقود انضمامه إلى القلعة البيضاء، في صفقة ينتظر أن تعزز هجوم الفريق بالموسم الجديد.

الاتفاق المالي مع فاركو

وأضاف المصدر أن ما يتبقى فقط هو الاتفاق النهائي مع نادي فاركو على التفاصيل المالية للصفقة، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد، وهناك رغبة متبادلة في إتمام الانتقال خلال الأيام القليلة المقبلة.

الصفقة الثانية من فاركو بعد أحمد شريف

وتأتي صفقة عمرو ناصر بعد نجاح الزمالك في إنهاء التعاقد مع أحمد شريف، مهاجم فاركو أيضًا، ليصبح ناصر هو الصفقة الثانية من نفس الفريق هذا الصيف في حالة موافقة فاركو على بيع اللاعب للزمالك.

ويهدف الزمالك من خلال هذه التحركات إلى تدعيم خط الهجوم بعناصر شابة وواعدة، استعدادًا لموسم قوي تحت قيادة المدير الفني يانيك فيريرا.

خطة دعم الفريق

تأتي هذه الخطوات ضمن خطة إدارة الزمالك لتجديد دماء الفريق ودعم كل الخطوط بصفقات مؤثرة، في ظل رغبة النادي في المنافسة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد شريف مهاجم فاركو احمد شريف القلعة البيضاء الاتفاق النهائي هدف الزمالك المدير الفني نادي فاركو نادي الزمالك

مواد متعلقة

ميدو: اللي بيحصل في الزمالك “عظمة”.. والنظام الجديد يبشر بالخير

النيابة تطلب التحريات في واقعة إساءة عضو مجلس إدارة الزمالك لجمهور الأهلي

الأكثر قراءة

"الرقاصة تيجي هنا تتشهر"، يثير أزمة بجلسة مناقشة تعديل قانون التعليم

بعد سرقة مها الصغير للوحتها، الفنانة الدنماركية توجه رسالة للمصريين وتكشف إجراءاتها ضد الإعلامية

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

إخلاء سبيل إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر الأسبق

النواب يوافق على نظام البكالوريا، ويؤكد: مدة التعليم الأساسي 12 سنة

قانون الإيجار القديم بين تصديق الرئيس أو الرفض، آخر مستجدات الأزمة

ليكيب الفرنسية: الأهلي يبدأ محادثات رسمية لضم ليونيل ميسي

بيان عاجل من السكك الحديدية عن خروج عربة بقطار القاهرة - الإسكندرية عن مسارها بالمنوفية

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

8 استقالات بمجلس النواب للترشح بانتخابات الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. هل كان "آزر" والد سيدنا إبراهيم أم "عمه"؟.. الشعراوي يحل اللغز

محمود الهواري: القيم الدينية والأخلاقية الضمان الحقيقي لبناء المجتمعات

أحمد عمر هاشم: الهجرة مدرسة خالدة في الفهم والتخطيط والعمل والبناء

المزيد
الجريدة الرسمية