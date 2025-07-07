الإثنين 07 يوليو 2025
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حوادث

ضبط سائق ميكروباص حاول التعدي على مواطن بسلاح أبيض في القاهرة

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة  وزارة الداخلية ملابسات ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق ميكروباص ظهر في مقطع فيديو أثناء سيره عكس الاتجاه بالقاهرة ومحاولته التعدي على أحد المواطنين بسلاح أبيض.

السائق بدون تراخيص.. وتشاجر مع مصوّر الفيديو

بالفحص، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بمحافظة القاهرة، ولا يحمل أية تراخيص. وبمواجهته، أقر بأنه أثناء سيره عكس الاتجاه بمكان الواقعة، نشبت مشادة كلامية بينه وبين أحد المواطنين الذي كان يقوم بتصويره، فترجّل من السيارة محاولًا التعدي عليه بسلاح أبيض بغرض ترهيبه، وقد تم ضبط السلاح بحوزته.

التحفظ على السيارة.. وإجراءات قانونية ضد المتهم

تم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق المخالف.

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وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي محافظة القاهرة القاهرة

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