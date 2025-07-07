ضبط سائق ميكروباص حاول التعدي على مواطن بسلاح أبيض في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق ميكروباص ظهر في مقطع فيديو أثناء سيره عكس الاتجاه بالقاهرة ومحاولته التعدي على أحد المواطنين بسلاح أبيض.

السائق بدون تراخيص.. وتشاجر مع مصوّر الفيديو

بالفحص، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بمحافظة القاهرة، ولا يحمل أية تراخيص. وبمواجهته، أقر بأنه أثناء سيره عكس الاتجاه بمكان الواقعة، نشبت مشادة كلامية بينه وبين أحد المواطنين الذي كان يقوم بتصويره، فترجّل من السيارة محاولًا التعدي عليه بسلاح أبيض بغرض ترهيبه، وقد تم ضبط السلاح بحوزته.

التحفظ على السيارة.. وإجراءات قانونية ضد المتهم

تم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق المخالف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.