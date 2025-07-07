مدير مكتبة الإسكندرية: 79 دار نشر مصرية وعربية تشارك في معرض الكتاب

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن معرض هذا العام يشارك فيه حوالي 79 دار نشر مصرية وعربية، وقد تم تخصيص جناح للطفل يضم أكثر من 15 دار نشر متخصصة في طبع ونشر كتب الأطفال، كما تم تخصيص جناح للكتب القديمة والنادرة والخاص بسور الأزبكية.

وقدم مدير مكتبة الإسكندرية الشكر لكل من ساهم في افتتاح المعرض من مثقفين وأساتذة جامعة ورؤساء المؤسسات الثقافية ورؤساء تحرير الصحف المصرية والإعلاميين.

وأضاف: "سعداء باختيار وزير الخارجية المغربي السابق والمفكر الكبير محمد بن عيسى، أحد أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية السابقين، والذي رحل عن دنيانا في مارس 2025 ليكون شخصية المعرض لهذا العام".

وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن المعرض يتضمن برنامج ثقافي يشتمل على مجموعة كبيرة من الفعاليات تتجاوز 215 فعالية ثقافية يتحدث فيها ما يقارب من 800 متحدث ومحاضر، ويُشارك فيه بالتوازي مع مقر المكتبة الرئيسي بالإسكندرية كل من: بيت السناري بحي السيدة زينب، وقصر خديجة بحلوان.

وأعلن أن المعرض سيشهد هذا العام توزيع جوائز مسابقة القراءة الكبرى التي أطلقتها مكتبة الإسكندرية، وتقام احتفالية توزيع الجوائز عصر يوم الخميس 17 يوليو بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات المكتبة وسط حضور عدد من الكتاب والمفكرين والمثقفين.

وكانت مكتبة الإسكندرية شهدت اليوم افتتاح معرضها الدولي للكتاب في دورته العشرين، والذي يقام في الفترة من الإثنين 7 يوليو وحتى الإثنين 21 يوليو، وتقام الدورة العشرين بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب، ويأتي المعرض هذا العام تحت رعاية QNB bebasata.

وافتتح المعرض الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية نيابة عن وزير الأوقاف، والدكتور هشام سعيد نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وقناصل فلسطين ولبنان والصين وإيطاليا، وعدد من المثقفين والمفكرين والإعلاميين وقيادات الأزهر.

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