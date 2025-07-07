حملات مكثفة على المخابز والأسواق في دمياط (صور)

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها التفتيشية لمتابعة المنظومة التموينية وضبط الأسواق، وذلك بتوجيهات من الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتحت إشراف مجدي عبد الكريم مدير المديرية، وذلك في إطار تكثيف الجهود الرقابية على الأسواق والمخابز بدمياط.

96 محضرا تموينيا خلال يوم واحد

وأسفرت الحملات عن تحرير 96 محضر مخالفة تموينية، تنوعت ما بين مخالفات داخل المخابز وأخرى داخل الأسواق.

حملات تفتيشية علي الاسواق بدمياط

56 مخالفة داخل المخابز.. ومصادرة دقيق وتجاوزات في الإنتاج

وشملت المحاضر التي تم تحريرها في قطاع المخابز 56 مخالفة، أبرزها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة، وعدم الالتزام بقائمة التشغيل، إلى جانب غياب سجلات الزيارات، وسوء مستوى النظافة داخل بعض المخابز.

كما تم ضبط 35 شيكارة دقيق مجمعة بشكل غير قانوني، والتصرف في 104 شيكارة أخرى بالمخالفة للوائح. وسُجلت مخالفات تتعلق بعدم إعطاء المواطنين بون صرف الخبز، إلى جانب حالات "ضرب وهمي" في منظومة الخبز.

39 محضرا بالأسواق.. غياب أسعار وشهادات صحية

وفي قطاع الأسواق، تم تحرير 39 محضرًا بسبب مخالفات متعددة، تضمنت عدم الإعلان عن أسعار السلع، والعمل دون شهادات صحية، وغياب السجل التجاري في بعض المحلات، إضافة إلى تشغيل عمالة غير حاصلة على شهادات صحية.

كما تم ضبط مخالفات بعدم إعلان نقاط الخبز لدى بعض بدالي التموين، بالإضافة إلى تحرير محضر خاص بعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز.

محافظ دمياط: لا تهاون مع المخالفين.. وحملات مستمرة لضبط المنظومة

أكد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، على استمرار الحملات الرقابية لضبط المنظومة التموينية والتصدي لأي محاولات للتلاعب بحقوق المواطنين، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة على المخابز والأسواق والتعامل بحزم مع المخالفين.

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