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حوادث

بعد القبض عليه، إبراهيم سعيد يعارض على الأحكام الصادرة ضده

إبراهيم سعيد، فيتو
إبراهيم سعيد، فيتو

أكد مصدر أمني، أن إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، قام بعمل المعارضة في الأحكام الصادرة ضده.


وأضاف المصدر، أن إدارة تنفيذ الأحكام ألقت القبض على اللاعب إبراهيم سعيد يوم الأحد الماضي لتنفيذ أحكام بالنفقة صادرة ضده بالقاهرة.


وتابع المصدر، إن عقب القبض على إبراهيم سعيد تم عرضه على جهات التحقيق وقام بالمعارضة في الأحكام الصادرة ضده.


وكانت عاقبت محكمة أسرة النزهة، إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، بالحبس شهرًا لامتناعه عن دفع مصروفات دراسية قدرها 227 ألف جنيه لابنته من طليقته الأولى.

وصدر الحكم في الدعوى رقم 25098/2023 والتي يجوز فيها الدفع بديلًا عن الحبس.

وكانت طليقة إبراهيم سعيد طالبت في دعواها بسداده مصروفات دراسية لابنته عن العام الدراسي 2021/2022، مقدمة التحريات بدخله الشهري وقدرته على الدفع.

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