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ثقافة وفنون

محمد منير بعد منحه وسام ماسبيرو للإبداع: يمثل جزءًا من تاريخي الشخصي والفني

المسلماني يسلم المطرب
المسلماني يسلم المطرب محمد منير وسام ماسبيرو في منزله، فيتو

 

أعرب المطرب الكبير محمد منير عن سعادته بمنحه وسام ماسبيرو للإبداع.

وقال منير: إنني سعيد للغاية بمنحي الوسام الذي يحمل اسمًا عظيمًا، هو ماسبيرو درة التاج في الإعلام العربي، مضيفا: سوف أقوم بزيارة ماسبيرو قريبًا للاطلاع علي عملية التحديث الجارية، فماسبيرو يمثل جزءًا من تاريخي الشخصي والفني، كما إنه يمثل جزءً كبيرًا من تاريخ القوة الناعمة المصرية.

يذكر أن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام زار صباح اليوم الفنان الكبير محمد منير في منزله، وسلمه وسام ماسبيرو للإبداع.

ويعد وسام ماسبيرو أعلي تكريم تمنحه الهيئة الوطنية للإعلام لكبار المبدعين وقادة الرأي العام.

 

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محمد منير أحمد المسلماني

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