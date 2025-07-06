الأحد 06 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

تعيين الدكتورة سحر علي مديرًا لمركز ماسبيرو للدراسات

سحر علي وأحمد المسلماني
سحر علي وأحمد المسلماني

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني تأسيس مركز ماسبيرو للدراسات، لتصبح الدكتورة سحر علي..  مقدمة البرامج في إذاعة البرنامج الأوروبي بالإذاعة المصرية أول مدير للمركز.  

تخرجت الدكتورة سحر علي في قسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن جامعة عين شمس وحصلت على الماجستير في الترجمة الفورية والتحريرية من الجامعة ذاتها، ثم التحقت بالمدرسة العليا للترجمة والمترجمين بجامعة السوربون في فرنسا للتدريب على الترجمة الفورية والتحريرية، وفي عام 2004 حصلت على الدكتوراه بتقدير امتياز من جامعة مونتريال في كندا.

 

 

التحقت سحر علي بماسبيرو عام 1993 حيث عملت كمذيعة ومقدمة برامج باللغة الفرنسية بإذاعة البرنامج الأوروبي، ثم عملت بعض الوقت في قناة النيل الدولية، وفي الإدارة المركزية للعلاقات الدولية. 
عملت مديرة مركز ماسبيرو للدراسات في المرصد الإعلامي الأوروبي بمدينة ستراسبورج بفرنسا، كما شاركت كخبيرة في مشروعات التعاون الإعلامي الأورومتوسطي.

وقال المسلماني: إن مركز ماسبيرو للدراسات يهدف إلي نشر مقالات وأبحاث ودراسات معمقة، وسيعمل المركز علي تقديم تقارير خاصة وتقديرات موقف، كما سيعقد الحلقات النقاشية والندوات المتخصصة.

يذكر أن ماسبيرو يضم من بين أبنائه عددًا كبيرًا من الحاصلين علي درجات علمية متميزة، من بينهم 300 من الحاصلين علي درجة الدكتوراه في مجالات مختلفة.

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سحر على أحمد المسلماني اخبار الفن ماسبيرو

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