محافظ أسوان يتابع العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل في مستشفى المسلة التخصصى (صور)

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يرافقه الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية متابعة ميدانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل داخل مستشفى المسلة التخصصى.

مستوى الخدمات الطبية والعلاجية

استفسر المحافظ ورئيس الهيئة من المواطنين المترددين على المستشفى عن مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.

ووجه محافظ أسوان إدارة المستشفى بتسخير كافة الإمكانيات التى يمتلكها هذا الصرح الطبى لتوفيرها للمرضى المترددين عليها بالجودة العالية، ولاسيما أنه مدرج بالمنظومة الجديدة التى تم تطبيقها داخل 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى، و91 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالى 112 مركز طبى ووحدة طب أسرة ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وحرص الدكتور إسماعيل كمال، والدكتور أحمد السبكى على تفقد أقسام المستشفى المختلفة للإطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى مع تطبيق المنظومة الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى المسلة تضم 3 مبانى تشمل المبنى الرئيسى، ومبنى الغسيل الكلوى الذى يضم 49 ماكينة، ويعمل على مدار اليوم، وكذا مبنى العيادات الخارجية بطاقة 114 سرير.

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