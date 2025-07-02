إقبال كثيف على عيادات الهلال الأحمر بشمال سيناء

شهدت عيادات الهلال الأحمر المصري الطبية بشمال سيناء، إقبالا كبيرا من المواطنين لإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج.

وأكد الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء، على الإقبال الكبير على عيادات جمعية الهلال الأحمر الطبية التخصصية في مدينة العريش، نظرًا لقيمة الكشف الطبي المخفضة والتي تتناسب مع جميع المواطنين.

وأضافت حسناء الشريف، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن عيادات الجمعية بمدينة العريش، تعمل دائمًا على توفير اقصى سبل الراحة للمرضى ومرافقيهم.

ولفتت ناهد طروش الأمين العام المساعد إلى أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لتوفير جو مناسب للمرضى دون أي سلبيات كدور مجتمعى ووطنى هام مقدم لأهالي شمال سيناء.

وأشار المهندس محمود فريد، المدير التنفيذي للجمعية، إلى أن العيادات تضم تخصص الأطفال والعظام والباطنة والعيون والأسنان والنساء والولادة والطب النفسي.

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