تنفيذ مشروع استراتيجي لربط محطة محولات الكهرباء بالعبور باستثمارات 370 مليون جنيه

كشف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور عن تنفيذ مشروع استراتيجي لربط محطة محولات الكهرباء (٥) بمحطة محولات الكهرباء (٣).

وأكد رئيس الجهاز أن المشروع ضمن الخطة التنفيذية لرفع كفاءة وتطوير الخدمات المقدمة في خطوة نوعية نحو تعزيز البنية التحتية لشبكة الكهرباء بالمدينة، حيث يجري الآن تنفيذ الربط الكهربائي بين محطة محولات الكهرباء (٥) ومحطة محولات الكهرباء (٣)، وذلك بقيمة استثمارية بلغت ٣٦٩.٥٣٦ مليون جنيه



وأشار إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية، إلى جانب التعاون مع (شركة السويدي للكابلات) إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال تنفيذ مشروعات الجهد العالي، وذلك لتنفيذ أعمال فرد كابلات جهد ( ٦٦ ك.ف ) قطاع( ١×٨٠٠ )بطول مسار يبلغ(٤) كيلومترات بما يضمن استقرار واستمرارية التيار الكهربائي وتحقيق كفاءة أعلى في توزيع الطاقة.

وشدد المهندس احمد رشاد "ان الجهاز يُراعى خلال تنفيذ المشروع بأعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب العمل على رفع ونقل المخلفات خارج المدينة بمناطق آمنة وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والمظهر الحضاري للعبور، ويمر مسار المشروع بداية من محطة محولات كهرباء (٥) مرورًا بطريق الشباب، ثم المنطقة الصناعية (ب & ج) وصولًا إلى محطة محولات (٣)، مستهدفًا خدمة (المنطقة الصناعية ب&ج) والمناطق السكنية ( بالحى الثامن وحي الشباب واسكان المستقبل).



وبالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروع والمتوقع منه أن يُحدث طفرة في دعم الأحمال وزيادة القدرة الكهربائية، بما يواكب التوسع العمراني، ويُسهم في تهيئة بنية تحتية قوية لاستيعاب الطروحات السكنية المستقبلية والأراضي المتكاملة الجاري العمل عليها، بما يعكس حرص الدائم على تطوير المدن الجديدة وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأوضح انه من المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل مع نهاية العام الجاري، ليُشكل إضافة نوعية في دعم منظومة الطاقة داخل المدينة، وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات المرحلة القادمة من التنمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.