شركات المياه تناقش مستجدات البيئة والجودة والبصمة الكربونية

عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اجتماعًا موسعًا لرؤساء قطاعات المعامل والجودة بالشركات التابعة، في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس الإدارة، نحو تعزيز كفاءة الأداء ورفع الجاهزية البيئية والتقنية في ضوء المتغيرات المستجدة على مستوى التشريعات والتحديات المناخية.

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية المرتبطة بتطوير أنشطة قطاعات المعامل والجودة، شملت سبل تحسين أداء مؤشرات الجودة، وطرق تقييم كفاءة التشغيل، وتفعيل آليات إعادة الاستخدام في منشآت مياه الشرب والصرف الصحي، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة البيئية.

كما تناول الاجتماع تداعيات إصدار قانون تنظيم المياه الجديد، وأثره على منظومة الجودة والرقابة البيئية، والخطوات الجارية لحساب البصمة الكربونية في المواقع المختلفة، إلى جانب مناقشة إجراءات التكيف مع التأثيرات السلبية المتزايدة للتغيرات المناخية، بما يعزز قدرة القطاع على الصمود والتحول الأخضر.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الشركة القابضة لتكامل الجهود بين الشركات التابعة، وتحديث الأدوات والمنهجيات المستخدمة في الرقابة والتحسين المستمر لجودة الخدمات، وبما يحقق أعلى درجات الأمان البيئي والكفاءة التشغيلية.

المشروعات التنموية المتنوعة بمدينة بني سويف

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل والموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التنموية المتنوعة بمدينة بني سويف الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، ومحافظة بني سويف، ورئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة.

واطلع وزير الإسكان ومحافظ بني سويف، على حجم الاستثمارات التي تم ضخها بالمدينة حتى يونيو 2025، حيث أشار المهندس أحمد عبدالجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إلى أنها وصلت إلى نحو 4 مليارات و675 مليون جنيه، بقطاعات الإسكان والمياه والصرف الصحي والطرق والكهرباء والاتصالات والزراعة، والخدمات بالمدينة، حيث وصل إجمالي الاستثمارات بعد عام 2014 إلى ضعف ما تم إنفاقه قبل هذا العام، كما تم الاطلاع على ما تم تنفيذه من مشروعات بالمدينة حتى يونيو 2025.

عرض شامل لمنظومة الصرف الصحي

وتابع وزير الإسكان ومحافظ بني سويف، موقف تنفيذ الوحدات السكنية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعدد 84 عمارة بها 2016 وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وكذا موقف وحدات متوسطي الدخل بعدد 6 عمارات بها 144 وحدة سكنية جار تنفيذها ضمن المبادرة وموقف المرافق للمشروع، بجانب موقف مشروع "ديارنا" السكني بعدد 10 عمارات تضم 260 وحدة سكنية كمرحلة أولى.

كما تابع وزير الإسكان ومحافظ بني سويف، مشروعات البنية الأساسية والتي تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وقطاعات الطرق والكهرباء والاتصالات والزراعة والخدمات التي تم وجارٍ تنفيذها أو طرحها للتنفيذ بالمدينة، بجانب قطاع الصناعة بالمدينة.

وفي هذا الإطار، وجه المهندس شريف الشربيني، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وتكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات بمدينة بني سويف الجديدة، ووضع برامج زمنية لكافة أعمال المرافق، مشددًا على ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة، وموجها بإعداد تقرير بكافة تلك الفرص الاستثمارية الموجودة لتعظيم الاستفادة منها، بجانب عرض شامل لمنظومة الصرف الصحي.

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