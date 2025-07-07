وكيل تموين الإسكندرية يتفقد مطاحن الدقيق بالمحافظة

أجرى المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والمهندسة أمانى حلمى رئيسة قسم صيانة الحبوب بالمديرية عدة جولات اليوم الإثنين على المطاحن بأنحاء المحافظة.

حيث شملت الجولات مطاحن نوفل وشامى ١ وشامى ٢ وتفقد مراحل الطحن ابتدأ من استلام الاقماح بالنقرة مرورا بمراحل الغربلة والبلل والطحن والنخل وعمليات التعبئة والوزن وإجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة بالمخازن حفاظا على جودة الدقيق وسلامة تخزينه.

كما استعرض وكيل الوزارة عدة عينات من الدقيق المنتج من هذه المطاحن وأجرى عدة اختبارات مبدأية لقياس جودة الدقيق.

كما شدد على المسؤلين بهذه المطاحن على وكذلك مفتشى صيانة الحبوب على الاهتمام ومتابعة انتاج دقيق عالى الجودة لانتاج رغيف خبز يليق بالمواطن السكندرى حيث تمتاز الإسكندرية بجودة رغيف الخبز الذى يعتمد على دقيق ذو جودة عالية.

كذلك اخذ عينات دورية من الدقيق للتحليل وفقا للمعايير المعتمدة فى هذا الشأن.

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