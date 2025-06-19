حزب الغد يبدأ خطته الشاملة للتوعية الانتخابية بالمحافظات

بدأ حزب الغد بمدينة المنصورة بالمقر المركزى للحزب تنفيذ خطة التوعية الانتخابية للبرلمان القادم بغرفتيه الشيوخ والنواب والتى قررها الحزب واعتمدها المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب مؤخرا لتنفيذها ببعض محافظات الجمهورية فورا، والتى تستهدف نشر الوعى الانتخابى للناخبين، حيث بدأت ندوات التوعية لانتخابات باعجنتخابات مجلس الشيوخ التى ستبدأ إجراءاتها منتصف الشهر القادم وتمتد لمدة شهرين كاملين ليكون لدينا مجلس شيوخ جديد فى 18 أكتوبر القادم.

أهميه دور مجلس الشيوخ باعتباره المجلس المسئولل عن ( التفكير المستقبلي)

حيث أقامت أمانة حزب الغد بمحافظة الدقهلية برئاسة اللواء على شاكر نائب رئيس الحزب للاسكان وأمين عام الغد بالدقهلية أول سلسلة ندوات التوعية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ تضمنت الندوة شرح وافي لأهمية دور مجلس الشيوخ باعتباره المجلس المسئول عن (التفكير المستقبلي) للدولة المصرية وكيفية دعم نظامها الديمقراطي وتطويره ودعم السلام الاجتماعى بين المصريين ودعم الحقوق والحريات والواجبات ودعم المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الهوية المصرية والعدالة الاجتماعيه والتضامن الاجتماعى والتأمين الاجتماعي والحفاظ على الآثار والمياه وحماية المرأة وتمكينها ورعاية الأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والفقيرة.

دور مجلس الشيوخ فى تدعيم القيم العليا للمجتمع

وكذلك دور مجلس الشيوخ فى تدعيم القيم العليا للمجتمع وفي مقدمتها المساواه وتكافؤ الفرص والشفافيه والعداله وباعتبار مجلس الشيوخ أيضا هو المجلس المسئول دستوريا عن تقديم الاستشارات لرئيس الجمهورية المنتخب وكذلك لمجلس النواب المنتخب.

كما تناولت الندوة شرحا وافيا لقانون مجلس الشيوخ 141 لسنة 20 وتعديلاته الأخيرة بقانون 84 لسنة 25 والإعداد الجديدة للقوائم الأربعة (37/13/37/13)

ونسبه المرأة في كل قائمة منها (7/3) ونسبه المرأة في المجلس ككل 10٪ (30) نائبة على الأقل وقيمه التأمين للمرشح الفردي هذه المرة( 30 ألفا) وكذا مرشح القائمه المطلقة(3 آلاف) والشروط المطلوبة للترشح والمستندات المطلوبة للترشح أيضاأيضا، وتقسيم دوائر المجلس عموما (27 دائرة) بالجمهورية وبمحافظة الدقهلية بوجه الخصوص (6) دوائر ونصيب الدقهلية في المجلس (13) مقعدا.

وكيفة التصويت والاختيار ومراحل العملية الانتخابية المختلفة ومواصفات كل مرحلة منها ومخالفات الدعاية الانتخابية وخروقاتها وعدد الناخبين على مستوى الجمهورية هذه المرة (70 مليون ناخب) وعلى مستوى محافظة الدقهلية ( 4،6مليون ناخب ) وعدد سكان الجمهورية (107 ملايبن) وعدد سكان الدقهلية (7.152 مليون) وعدد دوائر الدقهلية الفردى ال (6) وعدد مقاعد القائمة 7 ومكان الدقهلية بالقوائم.

كما تم التفريق بين مهمة ودور مجلس الشيوخ واختلافه عن مجلس النواب كما عرضت نسبة المشاركة بالانتخابات السابقه والتى لم تتجاوز 9 ملايين ناخب من اصل 63 مليون ناخب يمثلون الهيئة الناخبة عام 20، وهو مايكشف ضعف معرفى كبير لدى الهيئة الناخبة بخطورة وأهمية دور مجلس الشيوخ وهو مايكشف ضعف الإعلام الدستورى والسياسى فى بلادنا وإغفال مقرراتنا الدراسية للتوعية الوطنية والدستورية.



قدم الندوة الدكتور حمدى شاهين بجامعة المنصورة وقام بالتوعية الانتخابية المطلوبة للناخبين عادل عصمت المستشار السياسى لرئيس الحزب ونائب رئيس الحزب للتدريب والتثقيف.

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