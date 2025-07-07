الإثنين 07 يوليو 2025
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ملفات وحوارات

تطورات كبيرة فى العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال.. 127.7 مليون دولار حجم التبادل التجارى خلال 2024.. صادرات منتجات مطاحن بقيمة 60 مليون دولار

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الصومال.فيتو

تتميز العلاقات بين مصر والصومال، بالقوة والخصوصية، وشهدت العلاقات بين مصر والصومال   تطورا كبيرًا فى السنوات الأخيرة بدعم الارادة السياسية القوية والجهود  لوضع خطط مستقبلية مشتركة فى العديد من المجالات.

 

وتعد العلاقات بين مصر والصومال علاقات تاريخية ، وتتميز العلاقات المصرية الصومالية بتعدد الروافد في إطار من المصالح المشتركة والأمن المتبادل، لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية  خاصة التعليمية والصحية والثقافية، والمجال العسكري أيضًا.

العلاقات بين البلدين تشهد  ازدهارًا وتناميًا منذ الستينيات

 

وهناك مواقف تاريخية متبادلة بين البلدين تجاه الآخر في الأزمات الإقليمية والدولية، وقد شهدت العلاقات بين البلدين ازدهارًا وتناميًا منذ حقبة الستينيات، وحتى انهيار نظام سياد برى، غير أن هذا ما لبث أن تراجع مع بدايات الحرب الأهلية والصراعات العشائرية في الصومال، وتبذل مصر جهودًا كبيرة من أجل تعزيز الاستقرار في الصومال والحفاظ على وحدته.

 

أهمية البناء على الزخم الراهن بين مصر والصومال 

 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي اليوم بقصر العلمين: اتفقنا على أهمية البناء على الزخم الراهن، واتخاذ خطوات ملموسة لتعميق التعاون في مجالات محددة تحظى باهتمام مشترك، لا سيما في الجوانب السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، مع التأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف الملفات ذات الصلة.

 

واستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس "حسن شيخ محمود " رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمدينة العلمين، ويأتي هذا في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن الأوضاع الإقليمية والقارية.

 

 العلاقات الاقتصادية بين مصر وجمهورية الصومال

 

أكد تقرير عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وجمهورية الصومال صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء  اليوم الإثنين عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر والصومال إلى 127.7 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 58.2 مليون دولار خلال عام 2023.

 

وقد سجلت حجم  الصادرات المصرية إلى الصومال 122.9 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 55.8 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الصومال 4.8 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2023  


أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصومال خلال عام 2024 


1. منتجات مطاحن بقيمة 60 مليون دولار.
2.  سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 29 مليون دولار.
3. تبغ بقيمة 6 ملايين دولار.
4. منتجات الصيدلة بقيمة 6 ملايين دولار.
5. محضرات خضر وفواكه  بقيمة 3 ملايين دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصومال خلال عام 2024


1. حيوانات حية بقيمة 4 ملايين دولار.
2.  صمغ وخلاصات نباتية  بقيمة 800 ألف دولار.

 

تحويلات المصريين العاملين بالصومال 884 ألف دولار خلال العام المالي 2023 /2024

 


وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال 884 ألف دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 299 ألف دولار خلال العام المالي 2022 / 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر 3 آلاف دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 14 ألف دولار خلال العام المالي  2022 / 2023.

 


وسجل عدد سكان مصر 107.8 مليون نسمة خلال يوليو عام 2025، بينما سجل عدد سكان الصومال  19.7 مليون نسمة خلال نفس الفترة  .

 

 

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العلاقات الاقتصادية بين مصر وجمهورية الصومال السيسي مصر وجمهورية الصومال

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