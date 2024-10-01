داعم لترامب يشتري جيتارا موقعا من تايلور سويفت بـ4 آلاف دولار ويحطمه (فيديو)

تايلور سويفت ، في موقف غريب، اشتري رجل، داعم للمرشح الرئاسي في الانتخابات الأمريكية، دونالد ترامب، جيتارا موقعا من المغنية تايلور سويفت، بـ ٤ آلاف دولار أمريكي، وحطمه مباشرة، بسبب دعمها لـ كاملا هاريس.

Man smashes signed Taylor Swift guitar after buying it for $4,000 at auction. pic.twitter.com/1mzVv5yt4v — Pop Base (@PopBase) September 30, 2024

تايلور سويفت تعلن تأييدها لـ كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية

وأعلنت أهم نجمة غنائية في أمريكا، تايلور سويفت، عن تأيدها للمرشحة كامالا هاريس، في الانتخابات الأمريكية القادمة.

وأصدرت تايلور سويفت بيانا، عبر صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، تعلن فيه عن تأييدها لكامالا قائلة:"سأعطي صوتي لكامالا هاريس، وتيم والز، في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، سأصوت لكامالا هاريس، لأنها تناضل من أجل الحقوق، والقضايا التي أعتقد أنها بحاجة إلى محارب للدفاع عنها… أعتقد أنها قائدة موهوبة، وثابتة، وأعتقد أننا نستطيع أن نحقق الكثير في هذا البلد، إذا كنا بقيادة هادئة وليس فوضى.. لقد شجعتني وأعجبت باختيارها لزميلها تيم والز، الذي كان يدافع عن حقوق المثليين، ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسية، والتلقيح الصناعي وحق المرأة في جسدها لعقود من الزمن".