بالتزامن مع انعقاد القمة الـ 23.. أرقام مهمة في المؤشرات الاقتصادية بين مصر ودول الكوميسا.. صادرات الفراعنة زادت لـ 4.2 مليار دولار.. وارتفاع قيمة التبادل التجاري لـ 5.3 مليار دولار

بدأت أعمال القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) اليوم فى بوجمبورا بدولة بوروندي تحت شعار "التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتعدين والسياحة".



وزير الاستثمار يترأس وفد مصر في القمة الـ 23 لتجمع الكوميسا

وترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الوفد المصري المشارك في أعمال القمة الثالثة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) والتي عقدت في بوجمبورا ، تحت شعار "التعجيل بالتكامل الإقليمي من خلال تطوير سلاسل القيمة الإقليمية في مجالات الزراعة، القادرة على الصمود أمام تغير المناخ والتعدين والسياحة".

عُقدت القمة بمشاركة رؤساء دول بوروندي، زامبيا، كينيا، مدغشقر، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، وعدد من رؤساء وزراء دول وحكومات الكوميسا.

واستعرضت القمة التوصيات المقدمة من المجلس الوزاري الرابع والأربعين للكوميسا حول أهم الموضوعات المؤثرة على التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وموضوعات الشئون المالية والإدارية المتعلقة بعمل الأمانة العامة للكوميسا

وتلقت تقرير وزراء خارجية الكوميسا حول حالة الأمن والسلم في الإقليم، بالإضافة إلى بحث حالة التكامل الاقتصادي الإقليمي، كما شهدت القمة تسليم رئاسة التجمع من الرئيس الزامبي إلى نظيره البوروندي، والإعلان عن هيئة المكتب الجديد للكوميسا، والتي ستتكون من بوروندي رئيسًا وكينيا نائبًا للرئيس وزامبيا مقررًا.

حرص مصر التام للتنسيق مع دول الكوميسا لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي

وأكد المهندس حسن الخطيب حرص مصر التام على التنسيق مع الدول الأعضاء لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز التجارة البينية بين دول الكوميسا بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي للتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء.

أهمية استمرار الدول الأعضاء في تطبيق الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في إطار منطقة التجارة الحرة بالكوميسا

كما أكد على أهمية استمرار الدول الأعضاء في تطبيق الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في إطار منطقة التجارة الحرة بالكوميسا، والعمل على إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تؤثر على تنمية التجارة البينية الإقليمية بما يساهم في تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المتاحة لدى الدول الاعضاء.

أهمية تعميق التكامل الاقتصادي بين دول الكوميسا

وشدد الخطيب على أهمية تعميق التكامل الاقتصادي بين دول الكوميسا في القطاعات ذات الأولوية والتي في مقدمتها البنية التحتية والصحة والصناعة.

أهمية تنمية الاستثمارات داخل الإقليم وفقًا للميزة التنافسية للدول الأعضاء

وأشار إلى أهمية تنمية الاستثمارات داخل الإقليم وفقًا للميزة التنافسية للدول الأعضاء بما يساهم في ربط دول الكوميسا بسلاسل القيمة الإقليمية ويساهم في تعزيز معدلات النمو وخلق مزيد من فرص العمل بدول الكوميسا.



واشار الخطيب لأهمية الحفاظ على حالة الأمن والسلم في الإقليم باعتبارهما دعامة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي،

معاهدة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)

تجدر الإشارة إلى أن معاهدة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) تتضمن في عضويتها 21 دولة، وقد وقعت مصر على المعاهدة عام 1998 وبدأت في تطبيق الاعفاءات الجمركية عام 1999

مصر تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية في اقليم الكوميسا

وتستحوذ مصر على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية في الإقليم وارتفعت الصادرات المصرية لدول الإقليم عام 2023 لأعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للمعاهدة لتصل إلى 4,2 مليار دولار أمريكي بنسبة زيادة قدرها 20% عن قيمتها عام 2022

واردات مصر من دول الكوميسا

وبلغت واردات مصر من دول الكوميسا نحو 1,6 مليار دولار أمريكي عام 2023 مقارنة بما قيمته 1,9 مليار عام 2022

وتعد ليبيا والسودان وكينيا وتونس وجيبوتي ومدغشقر وأوغندا من أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من بين دول الكوميسا.

أغلب الصادرات المصرية لدول الكوميسا

وتتركز أغلب الصادرات المصرية لدول الكوميسا في قطاعات الكيماويات، مواد البناء والتشييد، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، المنسوجات، التعبئة والتغليف، الأثاث.

يضم الوفد المصري المشارك في القمة برئاسة المهندس حسن الخطيب كل من السفير معتز أنور سفير مصر لدى زامبيا ومندوبها الدائم لدى الكوميسا، والسفير محمد جابر أبو الوفا نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات الأفريقية، والسفيرة أميرة عبد الرحيم سفيرة مصر في بوروندي، والوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب مدير شئون الدول والمنظمات الأفريقية بالتمثيل التجاري، والسكرتير الأول التجاري محمد عبد الله رئيس مكتب التمثيل التجاري في زامبيا ونقطة اتصال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع سكرتارية الكوميسا.

ارتفاع قيمة الصادرات الى تجمع الكوميسا

ومن ناحية اخرى رصدت النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية عام 2023 الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إجمالــى قيمــة الصادرات إلى تجمع الكوميسا وتبلغ 4.2 مليـار دولار عام 2023 مقابـل 3.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 17.4%.

تجمع الكوميسا

الكوميسا تضم في عضويتها 21 دولة هم: مصر، بوروندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إسواتيني، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، رواندا، سيشل، الصومال، السودان، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي.

وتبلغ المساحة الجغرافية لدول الكوميسا ما يقرب من 13 مليون كم2، ويصل عدد سكانها إلى ما يزيد عن 600 مليون نسمة

الإحصاء: 10.9% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية لدول الكوميسا عام 2022

ورصدت الإحصاءات ايضا حركة التجارة مع دول الكوميسا خلال عام 2022 وجاءت كالتالى:

سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا 3.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.1 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الكوميسا 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.3 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 42.4%، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا لتصل إلى 5.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.4 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.4%.

وتصدرت ليبيا قائمة أعلى عشر دول بالكوميسا استيرادًا من مصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929.2 مليون دولار، ثم كينيا 355.7 مليون دولار، ثم تونس 307.5 مليون دولار، ثم جيبوتي 113.2 مليون دولار، ثم أوغندا 108.2 مليون دولار، ثم اثيوبيا 103.1 مليون دولار، ثم مدغشقر 79.9 مليون دولار، ثم رواندا 55.2 مليون دولار، وأخيرًا الصومال 40.5 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى دول الكوميسا خلال عام 2022

1. المنتجات الكيماوية والبلاستيك بقيمة 1.1 مليار دولار.

2. المنتجات الحيوانية والنباتية بقيمة 782.3 مليون دولار.

3. مصنوعات الرخام والأحجار والخزف والزجاج بقيمة 267.7 مليون دولار.

4. الوقود والمنتجات البترولية بقيمة 208.6 مليون دولار.

5. المنتجات المعدنية بقيمة 207.6 مليون دولار.

6. الخيوط والألياف النسجية ومنتجات الغزل والنسيج بقيمة 205.8 مليون دولار.

7. الآلات والأجهزة الآلية والكهربائية بقيمة 198.9 مليون دولار.

8. المطاط والجلود والأخشاب 179.4 مليون دولار.

9. أجهزة علمية بقيمة 10.7 مليون دولار.

وجاءت الكونغو الديموقراطية على رأس قائمة أعلى عشر دول بالكوميسا تصديرًا لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 524.5 مليون دولار، يليها السودان 504.4 مليون دولار، ثم زامبيا 313.7 مليون دولار، ثم كينيا 307.9 مليون دولار، ثم ليبيا 89.2 مليون دولار، ثم تونس 71.3 مليون دولار، ثم أوغندا 23.2 مليون دولار، ثم مالاوي 10 مليون دولار، ثم زيمبابوي 9.3 مليون دولار، وأخيرًا جيبوتي 8.7 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من دول الكوميسا خلال عام 2022

1. المنتجات المعدنية بقيمة 908.9 مليون دولار.

2. المنتجات الحيوانية والنباتية بقيمة 709.2 مليون دولار.

3. الخيوط والألياف النسجية ومنتجات الغزل والنسيج بقيمة 144.6 مليون دولار.

4. المنتجات الكيماوية والبلاستيك بقيمة 51.1 مليون دولار.

5. المطاط والجلود والأخشاب 18.9 مليون دولار.

6. الآلات والأجهزة الآلية والكهربائية بقيمة 15 مليون دولار.

7. مصنوعات الرخام والأحجار والحزف والزجاج بقيمة 12.6 مليون دولار.

8. أجهزة علمية بقيمة 0.7 مليون دولار.

9. الوقود والمنتجات البترولية بقيمة 0.1 مليون دولار.







