متخصص بالشأن الإفريقى يكشف الدلالات الاستراتيجية للقمة المصرية الصومالية

كشف الدكتور رمضان قرنى،الخبير بالشأن الإفريقى عن رسائل القمة المصرية الصومالية حيث تحمل زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لمصر، العديد من الدلالات الاستراتيجية، سواء على الصعيد الثنائي، أو التعاون الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي.



توافقات في الرؤى والقضايا

وأكد فى تصريح لفيتو أن الزيارة ترسخ نهجًا مهمًا في علاقات البلدين، وهو استمرار وديمومة دبلوماسية القمة، حيث تعد الزيارة الخامسة للرئيس الصومالي لمصر منذ عام 2022، والقمة السادسة بين رئيسي البلدين، ما يعكس توافقات في الرؤى والقضايا،علاوة على ذلك تمثل القمة تكريسًا عمليًا لنهج ترفيع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والذي تم إقراره مطلع العام الحالي، وهو ما تم ترجمته في العديد من القطاعات العسكرية والسياسية والصحية والاقتصادية.



وواصل قرنى حديثة قائلا تأتي الزيارة في توقيت مهم لكلا البلدين بالنظر إلى:



أولا: تدشين عمل بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال "أوصوم" ومشاركة مصر في البعثة، بالنظر إلى أدوار البعثة الجديدة، خاصة بناء قدرات المؤسسات الأمنية بالصومال.



ثانيا:الدعم المصري للصومال في مكافحة الإرهاب على الصعيدين العملياتي والثقافي والتنموي.



ثالثا: الدعم المصري للعملية السياسية في الصومال، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والنيابية وإقرار الحكومة الفيدرالية نظام الاقتراع المباشر.



رابعا: مناقشة القمة الوضع الأمني في منطقة القرن الأفريقي، في ضوء استمرار المذكرة الثنائية بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا، وتمسك القاهرة ومقديشو مبدأ رفض تواجد الدول غير المتشاطئة على سواحل البحر الأحمر.



نخراطا مصريا مكثفا في التعاون مع الحكومة الصومالية لدعم بناء مؤسسات الدولة

وتابع يرجح أن تشهد الفترة المقبلة انخراطا مصريا مكثفا في التعاون مع الحكومة الصومالية لدعم بناء مؤسسات الدولة بالصومال، بالنظر إلى إشادة الرئيس "محمود" بخبرة مصر فى بناء المؤسسات، وتأكيده أن الصومال فى موقف جيد لتكون شريكًا قويًا لمصر، وكذلك تطلع بلاده إلى تعزيز الروابط بين القطاعين الخاص فى البلدين.

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