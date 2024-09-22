الأحد 22 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

مصر تناشد مواطنيها بإقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة

مصر، فيتو
مصر، فيتو

أصدرت السفارة المصرية  في العاصمة  مقديشيو   بيانا تحذر فيه مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية.

مصر تناشد مواطنيها بعدم السفر إلى إقليم أرض الصومال

وأوضحت السفارة المصرية بالصومال في بيان لها اليوم، جاء نصه: تهيب سفارة جمهورية مصر العربية بمقديشو بجميع الرعايا المصريين بعدم السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم.

 وتابع البيان، أن السفارة تناشد المصريين المتواجدين في الإقليم بالمغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار "هرجيسا"، وتشدد على أن الوضع الأمني الحالي بالإقليم يحد من القدرة على تقديم  أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك.

كما ناشدت السفارة المصريين الراغبين في التردد على أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية بالالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية.

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