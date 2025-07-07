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أخبار مصر

3 ملفات مهمة تتصدر القمة المصرية الصومالية اليوم بمدينة العلمين

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الصومالي
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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، الدكتور" حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن قضايا السلم والأمن والأوضاع الإقليمية والقارية.

 العلاقات التاريخية بين مصر والصومال

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات يتم خلالها تأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال والحرص المشترك على تدعيمها على مختلف الأصعدة.

كما من المقرر أن يتم خلال اللقاء تأكيد موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه والرافض لأي تدخل في شئونه الداخلية فضلا عن ترحيب الجانبان بالخطوات المتبادلة بين الدولتين لتعميق التعاون الثنائي ومن بينها إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشيو وافتتاح السفارة المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة الصومالية مقديشيو فضلا عن التوقيع  على بروتوكول التعاون العسكري بين الدولتين.

دعم مصر المتواصل للصومال

ومن المقرر أن تشهد المباحثات تقدير الصومال لدعم مصر المتواصل لمقدشيو على مدار العقود الماضية وحرص الصومال على المزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية مع مصر خلال الفترة المقبلة وتثمين دور الهيئات المصرية المختلفة في بناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات.

إرساء الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي

كما من المقرر أن تشهد المباحثات مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتوافق على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة لمواصلة العمل على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وتتسم العلاقات بين مصر والصومال، بالقوة والمتانة، على مر التاريخ، وشهدت العلاقات بين البلدين  تطورا كبيرًا فى السنوات الأخيرة مدعومة بإرادة سياسية قوية وسعى جاد لوضع خطط مستقبلية مشتركة فى العديد من المجالات.

كما تتميز العلاقات المصرية الصومالية بتعدد الروافد في إطار من المصالح المشتركة والأمن المتبادل لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ـ خاصة التعليمية والصحية والثقافية والمجال العسكري أيضا.
 

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