محافظ الإسكندرية يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بأحياء وسط والجمرك (صور)

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية مفاجئة بنطاق أحياء وسط والجمرك، لمتابعة التزام المنشآت والمحال العامة والشواطئ بالضوابط القانونية والاشتراطات البيئية، مع التأكيد على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة بنطاق الأحياء، والاستعدادات المكثفة لاستقبال صيف 2025.

وتفقد محافظ الإسكندرية الشواطئ بنطاق أحياء وسط والجمرك، للتأكد من الالتزام بالتوجيهات العاجلة والضوابط التي أصدرها سيادته بشأن تعزيز السلامة العامة، وشملت التوجيهات الالتزام بمنظومة الإنقاذ ومواعيد السباحة الرسمية، مع التشديد على ضرورة إخلاء مياه البحر تمامًا من المصطافين بحلول الساعة السابعة مساءً يوميًا. وقد أكد المحافظ على تطبيق إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين، إضافة إلى رفع كفاءة النظافة على الشواطئ لضمان تجربة آمنة وممتعة للمصطافين.





وتابع المحافظ أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمنطقة مدخل قلعة قايتباي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها والحفاظ على الطابع التاريخي والسياحي للمنطقة، ومنع أي استخدامات تسيء إلى القيمة الحضارية لمحيط القلعة الذي يُعد معلمًا تاريخيًا بارزًا.

خلال الجولة، أصدر المحافظ تعليماته بـتوقيع غرامة فورية على أحد محال العصائر المخالفة بمنطقة الكورنيش بحي الجمرك، مع رفع والتحفظ الفوري على الإشغالات والمخالفات الخاصة بالمحل والمتواجدة بحرم الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحل.

كما تفقد المحافظ منطقتي المنشية وشارع سعد زغلول، موجهًا رئيس حي الجمرك بـالإزالة الفورية لجميع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المحال المخالفة، ورفع كفاءة منظومة النظافة. وشدد المحافظ على استمرار الجولات المفاجئة لفرض هيبة القانون ومنع أي تجاوزات تشوه المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الإسكندرية.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ الإدارة العامة للمرور باتخاذ إجراءات فورية تجاه السيارات المتوقفة بشكل عشوائي ومخالف بطول الكورنيش، وذلك لـمنع التكدسات المرورية وضمان سيولة الحركة لخدمة المواطنين وزوار المدينة.

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