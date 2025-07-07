جدل برلماني بشأن نسبة النجاح بالتربية الدينية، ونائب يطالب بالإلزام بحفظ القرآن

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مطالب بعض النواب من إلغاء شرط نسبة الـ70% نجاح في مادة التربية الدينية، وفقا لتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.

جدل بشأن نسبة النجاح لمادة التربية الدينية في تعديل قانون التعليم

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا حول إقرار نسبة النجاح لـ70% في مادة التربية الدينية، حيث طالب النواب، أميرة العادلي، محمد عبد العزيز، وإيهاب منصور، بأن تكون نسبة النجاح 50%، مؤكدين عدم توافر المعلمين في المدارس بشأن التربية الدينية.

عدم توافر المعلمين لدراسة مادة التربية الدينية

كما أكد النواب، أن هذه النسبة تتسبب في إشكالية، لاسيما فيما يتعلق بتوفير مدرسين التربية الدينية الإسلامية والمسيحية.

مقترح إضافة مادة التربية الدينية في المجموع

فيما طالب محمد الصمودي، عضو مجلس النواب، أن تكون التربية الدينية، مادة أساسية، تضاف للمجموع الكلي، لأنها تتوافق مع الدستور المصري، تتوافق مع دعوة رئيس الجمهورية بعودة الكتاتيب.

إلزام الطلاب بحفظ القرآن الكريم

كما طالب النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النواب في مجلس النواب، بإضافة فقرة "مع إلزام الطالب بحفظ القرآن الكريم" للطلاب المسلمين، مشيرا إلى أنه يحسن اللغة العربية ويقوي القدرة على الحفظ.

تفاصيل مناهج التربية الدينية لطلاب التعليم الأساسي

من جانبه أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، عمل حوار مجتمعي، مشيرا إلى أن مادة التربية الدينية منهج سهل يستطيع الطلاب الحصول على نسبة 90%.

وأشار إلى أن المنهج سهل ويسير، يحتاج فقط من الطالب قراءة الكتاب المدرسي، قائلا: يجب أن تكون مادة التربية الدينية مميزة، وهي ليست في المجموع لمنع التفرقة بين المسلمين والمسيحين.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المصطلح الوارد في تعديل قانون التعليم بشأن التربية الدينية يتوافق مع الدستور.

وأشار إلى أن المادة تتفق مع قيم المواطنة، معلنا التمسك بنص المادة كما وردت من الحكومة.

تفاصيل نص مادة التربية الدينية

وتنص المادة (6) المتضمنة بالمادة الأولى من تعديل قانون التعليم كما وافق عليها النواب على النحو التالي: اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.

ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.

وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

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