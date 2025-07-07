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صيادو دشنا يشاركون فى عمليات البحث عن المفقودين بحادث المعدية (صور)

صيادو دشنا يشاركون
صيادو دشنا يشاركون فى عمليات البحث عن المفقودين، فيتو

شارك عدد من الصيادين بمراكب شراعية في عمليات البحث عن مفقودي السيارة الغارقة بنهر النيل بمدينة دشنا شمال محافظة قنا.

مدير أمن قنا يتفقد موقع حادث سقوط سيارة بمعدية دشنا في النيل

وتفقد قبل قليل، اللواء الدكتور محمد عمران مدير أمن قنا، موقع حادث سقوط سيارة من معدية دشنا، والذى أسفر عن فقد شخصين بمياه النيل حتى الآن.

ودفع مرفق الإسعاف في قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع حادث سقوط سيارة محملة بالمواشي بدشنا.

محافظ قنا يتفقد موقع حادث سقوط سيارة بمعدية دشنا

وتفقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، قبل قليل، موقع سقوط سيارة ربع نقل من معدية دشنا، وأسفر الحادث عن فقدان شخصين بمياه نهر النيل. 

ووجه محافظ قنا بتكثيف الجهود للعثور على الشخصين المفقودين فى حادث سقوط السيارة بمياه نهر النيل. 

وتواجد العديد من الأهالى بموقع حادث سقوط سيارة ربع نقل من معدية دشنا فى نهر النيل صباح اليوم الإثنين، انتظارا لانتشال جثماني الشخصين المفقودين.

الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن مفقودين في سقوط سيارة ربع نقل من معدية دشنا

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جهودها المكثفة للبحث عن شخصين لقيا مصرعهما اليوم الإثنين، إثر سقوط سيارة ربع نقل من معدية دشنا في النيل، شمال قنا.

وكانت غرفة العمليات تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، حيث سقطت السيارة التي كانت تحمل مواشي من المعدية في المياه. 

وعلى الفور، تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري بالإضافة إلى سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للبحث عن الضحايا.

وأوضحت التحريات الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، فيما لا يزال البحث جاريًا عن المفقودين. 

أسماء المفقودين بحادث معدية قنا

وقد تم تحديد هويتي المفقودين على النحو التالي: محمود علي عبد الرجال (30 عامًا) وخميس سيد عبد الرجال (50 عامًا)، اللذين كانا في السيارة وقت وقوع الحادث.

وفي وقت لاحق، تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت الجهات المعنية التحقيق في الحادث، حيث كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

 

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا محافظة قنا معدية دشنا حادث معدية دشنا

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