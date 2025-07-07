الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الدفع بسيارات إسعاف إلى حادث معدية دشنا في قنا (صور)

الدفع بسيارات اسعاف
الدفع بسيارات اسعاف الي منطقة حادث معدية دشنا فى قنا

دفع مرفق الإسعاف في قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع حادث سقوط سيارة محملة بالمواشي بدشنا.

محافظ قنا يتفقد موقع حادث سقوط سيارة بمعدية دشنا

وتفقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، قبل قليل، موقع سقوط سيارة ربع نقل من معدية دشنا، وأسفر الحادث عن فقدان شخصين بمياه نهر النيل. 

ووجه محافظ قنا بتكثيف الجهود للعثور على الشخصين المفقودين فى حادث سقوط السيارة بمياه نهر النيل. 

وتواجد العديد من الأهالى بموقع حادث سقوط سيارة ربع نقل من معدية دشنا فى نهر النيل صباح اليوم الإثنين، انتظارا لانتشال جثماني الشخصين المفقودين.

الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن مفقودين في سقوط سيارة ربع نقل من معدية دشنا

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جهودها المكثفة للبحث عن شخصين لقيا مصرعهما اليوم الإثنين، إثر سقوط سيارة ربع نقل من معدية دشنا في النيل، شمال قنا.

وكانت غرفة العمليات تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، حيث سقطت السيارة التي كانت تحمل مواشي من المعدية في المياه. وعلى الفور، تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري بالإضافة إلى سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للبحث عن الضحايا.

وأوضحت التحريات الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، فيما لا يزال البحث جاريًا عن المفقودين. 

أسماء المفقودين بحادث معدية قنا

وقد تم تحديد هويتي المفقودين على النحو التالي: محمود علي عبد الرجال (30 عامًا) وخميس سيد عبد الرجال (50 عامًا)، الذين كانوا في السيارة وقت وقوع الحادث.

وفي وقت لاحق، تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت الجهات المعنية التحقيق في الحادث، حيث كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث معدية دشنا معدية دشنا أخبار محافظة قنا محافظة قنا مرفق اسعاف قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يتفقد موقع حادث سقوط سيارة بمعدية دشنا (صور)

الأهالى ينتظرون انتشال جثمانى المفقودين بحادث معدية قنا (صور)

الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن مفقودين في سقوط سيارة ربع نقل من معدية دشنا

انهيار منزل من ٣ طوابق فى قنا

التحفظ على لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة تفتيشية بقنا

استعدادات مكثفة للجنازة العسكرية للشهيد النقيب محمود عبد الصبور بقنا (فيديو)

تحية الشهيد، إطلاق 21 طلقة نارية خلال مراسم جنازة النقيب محمود عبد الصبور بقنا "فيديو"

انهيار أسرة النقيب محمود عبدالصبور أثناء تشييع جنازته في قنا (فيديو)

الأكثر قراءة

وسام أبو علي يوجه صدمة جديدة للأهلي

ما حكم إقامة حفلات التخرج؟ الإفتاء تحسم الجدل

بيان عاجل من السكك الحديدية عن خروج عربة بقطار القاهرة - الإسكندرية عن مسارها بالمنوفية

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

قانون الإيجار القديم بين تصديق الرئيس أو الرفض، آخر مستجدات الأزمة

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

ليكيب الفرنسية: الأهلي يبدأ محادثات رسمية لضم ليونيل ميسي

أوناش السكك الحديدية تصل موقع حادث قطار المنوفية، وتكليف عاجل من وزير النقل

خدمات

المزيد

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

مزايا حساب المرتبات في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

تعديلات اشترطتها المقاومة لإتمام صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إقامة حفلات التخرج؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ الإفتاء ترد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية