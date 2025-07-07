الإثنين 07 يوليو 2025
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محافظات

الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن مفقودين في سقوط سيارة ربع نقل من معدية دشنا

جهود مكثفة للبحث
جهود مكثفة للبحث عن شخصان فقدا فى حادث معدية قنا

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جهودها المكثفة للبحث عن شخصين لقيا مصرعهما اليوم الإثنين، إثر سقوط سيارة ربع نقل من معدية دشنا في النيل، شمال قنا.

وكانت غرفة العمليات تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، حيث سقطت السيارة التي كانت تحمل مواشي من المعدية في المياه. وعلى الفور، تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري بالإضافة إلى سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للبحث عن الضحايا.

وأوضحت التحريات الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، فيما لا يزال البحث جاريًا عن المفقودين. 

وقد تم تحديد هويتي المفقودين على النحو التالي: محمود علي عبد الرجال (30 عامًا) وخميس سيد عبد الرجال (50 عامًا)، الذين كانوا في السيارة وقت وقوع الحادث.

وفي وقت لاحق، تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت الجهات المعنية التحقيق في الحادث، حيث كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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