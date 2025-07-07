الإثنين 07 يوليو 2025
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محافظات

محافظ المنوفية يكلف بتكثيف الحملات المرورية ومتابعة الالتزام بالمحاور البديلة للإقليمي

تكثيف الحملات المرورية
تكثيف الحملات المرورية ومتابعة المحاور البديلة للإقليمى

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعًا لمناقشة واستعراض عدد من الخطوات والإجراءات التنظيمية بشأن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة حفاظًا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن أشمون والباجور ومنوف، مدير مشروع المواقف، وكيل إدارة مرور المنوفية.

 


وخلال اجتماعه، شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات المرورية في مناطق اعمال الصيانة والتحويلات والمحاور البديلة وإلزام السائقين بالسرعة المقررة وعدم السير عكس الاتجاه، موجهًا مدير مشروع المواقف بضرورة متابعة خطوط السير والالتزام بالحمولة المقررة بما يساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان.

بدائل الطريق الإقليمى 


حيث من المقرر غلق الطريق الإقليمي بدءًا من الساعة السادسة صباحًا غدًا الثلاثاء الموافق 8/7/2025 ولمدة أسبوع بصفة مؤقتة لحين تحسين ورفع كفاءة وسائل الأمن والسلامة على أن تكون مسارات المركبات خلال فترة الغلق على المحاور البديلة على النحو التالي:
القادم من مناطق أشمون والباجور ومنوف يسلك طريق القناطر الخيرية القديم، والقادم من الإسكندرية الزراعي يسلك الطريق الاقليمي في الاتجاه الصحراوي حتى محور الضبعة ومنه للطريق الاوسطي، القادم من بلبيس يسلك الطريق الأوسطي أو محور العبور، القادم من الإسماعيلية الصحراوي يسلك محور 30 يونيو أو الاوسطي، القادم من الاسماعيلية الزراعي يسلك الطريق الأوسطي.

كما سيتم استخدام خطوط بديلة للطريق الإقليمي لتيسير الحركة المرورية خلال فترة الغلق على النحو التالي:  
شبين الكوم – أكتوبر يسلك الزراعي ثم الدائري، الباجور – المؤسسة يسلك القناطر الاصلي القديم، الباجور – بنها يسلك اسطنها الزراعي، الباجور – أكتوبر يسلك القناطر ثم الدائري، أشمون – المؤسسة يسلك القناطر، أشمون – أكتوبر يسلك القناطر ثم الدائري، أشمون – السادات يسلك شما – منوف – كفر داود، منوف – المؤسسة يسلك القناطر، منوف – أكتوبر يسلك القناطر ثم الدائري، سرس الليان  – أكتوبر يسلك القناطر ثم الدائري، سرس الليان – المؤسسة يسلك القناطر ثم الدائري، الشهداء – أكتوبر يسلك شبين الكوم ثم الزراعي ثم الدائري.

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ المنوفية على أنه لن يتهاون في اتخاذ أي إجراءات من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، موجهًا الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بهذا الشأن وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة ودخوله الخدمة أمام المواطنين وفق الخطط الزمنية المقررة.

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