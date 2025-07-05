السبت 05 يوليو 2025
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محافظات

ابن عم أحد ضحايا حادث المنوفية: كنا عايشين قبل الإقليمي (فيديو)

حادث الطريق الإقليمي،
حادث الطريق الإقليمي، فيتو

أكد ابن عم أحد ضحايا حادث الإقليمى اليوم السبت، ع أن الطريق وفر علينا الكثير من الوقت والجهد قائلا: كنا عابشين قبل الطريق الإقليمي وكنا نذهب لأعمالنا في ساعتين الإقليمى خلاها ساعة أقل ولكنه حصد أرواح الكثير".

وطالب بضرورة إغلاق الطريق الاقليمى  لحين انتهاء الإصلاحات في الطريق، وإعادة فتحه مرة أخري بشكل أفضل.

وكان الطريق الإقليمي قد شهد حادث تصادم صباح اليوم السبت 5/7/2025، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، حيث تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا بوصول 11 مصابًا إلى المستشفيات، و9 حالات وفاة.

وتم نقل 11 من المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي، وهم: أحمد صبري، عبد اللطيف السيد، علي مهني، مصطفى مهني، طفلة مجهولة الهوية، أحمد موسى، علي فتحي، عبد العزيز محمود، صلاح هلال، يحيى عبد الفتاح، عبد الله أسامة.

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