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محافظات

محافظ الإسكندرية يوجّه بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يوجّه بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات مع الشوارع الرئيسية والفرعية أول بأول، وغسيل الشوارع والأرصفة والميادين على مستوى الأحياء، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين بهذا الشأن.

 

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وتنفيذًا لتكليفات محافظ الإسكندرية الخاصة برفع كفاءة منظومة النظافة فقد قامت شركة النظافة خلال الشهر الماضي برفع ما يقرب من  ١٧٦ ألف طن مخلفات صلبة من الشوارع كما تم رفع ٣٧٩ طن مخلفات طبية خطرة.

 

كما تم تكثيف عملية كنس وغسيل الشوارع، بإلإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة بمحيط مناطق المزارات والمتنزهات والحدائق العامة.

واستجابة لمطالب المواطنين الخاصة برفع المخلفات والاهتمام بنظافة الشوارع ؛ فقد تم رفع المخلفات من عدد من النقاط التي وردت بها شكاوى المواطنين والتي جاء من بينها: (أمام مستشفى مبرة العصافرة بالمندرة -شارع إسحاق من شارع فرنسا الرئيسي -شارع ٣٠ العصافرة قبلي -مدخل العمراوي -ابو قير خلف مساكن الغزل والنسيج-شارع الجزيرة الخضراء قبلي محمد نجيب بسيدي بشر-آخر شارع فضة أمام مجمع مدارس العجمي -اول شارع محمد عبده من شارع بورسعيد -شارع ملك حفني منطقة العصافرة قبلي).

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الفريق أحمد خالد الاسكندرية والمتنزهات

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