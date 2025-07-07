النيابة تطلب التحريات في واقعة إساءة عضو مجلس إدارة الزمالك لجمهور الأهلي

أمرت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات موسعة من جهات البحث المختصة وإدارة تكنولوجيا المعلومات، بشأن الواقعة التي أثارها فيديو متداول يظهر فيه هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وهو يوجه إساءات لجمهور النادي الأهلي.

وجاء تكليف النيابة بتحديد ملابسات الواقعة، وخاصة مكان وزمان تسجيل الفيديو المتداول، للتأكد من صحة محتواه وتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة به.

وأظهر المقطع المصور هاني شكري رفقة ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، في عزاء والدة عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط السابق في الزمالك، حيث تضمن الفيديو إساءة واضحة للأهلي وجماهيره، ما أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد دفع هذا الموقف جمهور القلعة الحمراء لمطالبة إدارة النادي الأهلي باتخاذ إجراءات قانونية حازمة للرد على هذه الإساءة وحماية حقوق الجماهير.

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